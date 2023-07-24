攤商若使用回收機回收廢食用油，還能換取回饋金，目前每公斤可換23元的回饋金。（台南市政府經發局提供／張毓翎台南傳真）

台南市經發局市場處今年在21處公有零售市場設置廢食用油回收機台，也杜絕廢食用油汙染環境，攤商及附近店家、住戶若有廢食用油回收需求，只需下載APP便能自行操作機台，並換取回饋金，目前已有17處開通使用。

一般家庭及餐飲業所產生廢食用油，若直接倒入排水管，會汙染環境，而過去也有不良回收業者以低價收購廢食用油，並再製販售。

為了避免廢食用油重回食物鏈，也防止廢食用油汙染環境，市場處在21處公有零售市場設置廢食用油回收機，可即時辨識是否為廢食用油，使用者只需使用手機APP操作，就可讓油炸鍋中的熱油，快速抽吸進入智能回收機台內儲放，免去燙傷、搬運、噴濺、滑倒等發生，大幅改善傳統回收方式。

經發局長林榮川表示，市場處引進廢食用油回收機，前年底先行於花園夜市試用，現在每一個月可以回收15至20公噸，今年再推行至公有零售市場，攤商若使用回收機回收廢食用油，還能換取回饋金，目前每公斤可換23元的回饋金。

市場處長陳豪吉說，市場處近年在公有零售市場推行相關綠能政策，包含在屋頂設置太陽能板，目前59處公有零售市場中已有33處完成屋頂型太陽能光電系統設置；因應電動機車日漸興盛，在47處公有市場設置電池交換站；今年領先全台引進廢食油回收機，現已有17處開通使用，自5月底啟用至今，已回收約8.5公噸廢食用油。