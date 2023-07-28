●Simplify Asset Management首席投資策略師Michael Green表示，有關於日本央行可能調整政策的報導，是影響周四美股表現最大的因素。由於美國經濟數據意外強勁以及日本央行將放手讓長期利率上揚的消息帶動美國公債殖利率走高，周四美股三大指數全面收黑，道瓊指數自1987年以來維持最長的連升紀錄畫下句點。

●Action Economics全球固定收益常務董事Kim Rupert表示，在周三聯準會略微上修經濟增長前景後，周四上午發布的美國經濟數據意外強勁，使投資人重新評估手中部位。聯準會再度升息的可能性升高，之前這個可能性幾乎已經摒除，現在市場又重新押注。Rupert認為聯準會將在9月升息。

●Summit Global Investments資深投資組合經理Aash Shah表示，因為近期市場沒有風險，一切看起來都很樂觀，每個人都認為經濟將軟著陸，這就是目前市場的定價。但我們還沒有走出險境，市場充斥著狂熱，是因為每個人都認為我們不會陷入衰退，但許多指標仍然指向衰退，包括債息曲線。

●摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli表示，現在談論「金髮女孩」（Goldilocks，形容形勢或事物恰到好處）可能還為時過早，但最近出現了一些在供應方面有利的發展，所以很有機會成功。

●Loyola Marymount University金融與經濟學教授Sung Won Sohn在談到美國第二季經濟數據時表示，儘管聯準會採取行動減緩經濟增長和抑制通膨，但目前還看不到經濟衰退的跡象。

●全球第二大基金公司領航集團（Vanguard）全球固定利率產品部門主管Sara Devereux表示，聯準會今年再升息一次的機率是50%，未來的政策立場可能「偏向鷹派」，即傾向於維持高利率一段較長的時間。由於美國經濟穩健，Devereux認為短期內聯準會不太可能降息。利率期貨數據顯示，市場預期聯準會要到明年上半年才可能開始降息。