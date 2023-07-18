大谷翔平如果要在月底搬家，他肯定無法留在洛杉磯了。根據大聯盟記者海曼（Jon Heyman）17日的說法，天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）絕不會把大谷賣去洛城的競爭者道奇。大家知道莫雷諾討厭道奇，雖然道奇也可能在球季結束後的自由市場簽下大谷，但是剩餘兩個多月的時間，天使仍然不想便宜了道奇。

海曼在美媒Bleacher Report的直播節目分析，天使有25%可能性在交易截止日之前（美國8月1日）賣出大谷。換言之，大谷被賣的可能性不低，其實比大聯盟平均打擊率（24.8%）還要高。如果天使留下大谷，球團有5至10%的機會與他簽下長約。

外界相信大谷偏好西岸的球隊，距離他的家鄉日本比較近，海曼推測道奇在自由市場簽下大谷的機會很高，聖地牙哥教士、舊金山巨人也受到看好。教士目前戰績不佳，已放棄在交易市場競逐大谷。巨人有財力和意願補進1位看板球星，去年他們在自由市場和「法官」賈吉（Aaron Judge）眉來眼去，最後賈吉返回洋基。

大聯盟記者莫洛西（Jon Paul Morosi）指出美聯勁旅金鶯戰績強強滾，農場又有多位強力新秀，有本錢加入大谷的交易市場。只不過金鶯的現況是明顯的投低打高，迫切需要的是投手而不是大棒，大谷近來因手指水泡投球受挫，不是金鶯合適的選擇。