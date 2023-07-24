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大聯盟美西與國中的跨聯盟對戰，天使前役慘遭海盜完封，前一戰4打數掛零的大谷翔平隨即在24日的最終戰發威，炸裂本季第36轟，助隊以7比5獲勝，系列賽2勝1負驅逐海盜，也完成了明星賽後的主場9連戰。天使51勝49負，這一波取得6勝3負佳績，可能會減少球團賣出大谷的意願。

海盜先發投手凱勒（Mitch Keller）首局下對決大谷翔平，在1好3壞落後下，內角壞球吊到大谷揮空。然而滿球數之後，凱勒選擇以切球攻擊內角下方，也就是大谷的打擊熱區，果然慘遭砲轟，擊球初速112.9英里，飛行410呎的中外野全壘打！

天使第2局以3支安打追加分數。第5局維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）轟出陽春炮，瑞吉福（Luis Rengifo）背靠背也來1發陽春炮。這時輪到大谷打擊，凱勒當然不敢再拚了，連續4顆壞球請他上一壘。後面隊友繼續敲安，帥哥韋德（Taylor Ward）平飛安打送回大谷得分。瑞吉福下一局又轟了全壘打，單場雙響炮，天使一度取得7比1領先。

海盜第7局終於打退了天使先發投手安德森（Tyler Anderson），單局敲下4分，天使仗著領先夠多守住勝利。大谷翔平3打數1安打，1次四壞保送，打擊率0.302，攻擊指數上升到1.072（大聯盟最高）。