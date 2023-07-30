勇士明星外野手小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）再一次將自己的名字寫進史冊，30日他跑出了領先全大聯盟的第50次盜壘，根據《ESPN Stats and Info》統計，小阿庫尼亞是歷史上第1個在8月之前，就打出20轟、50盜的大聯盟球員。

前勇士右投泰倫（Julio Teheran）今年在釀酒人找回一片天，不過仍難以抵擋老東家的兇猛攻勢，小阿庫尼亞安打上壘後，迅速奔向二壘製造得點圈進攻機會，50次盜壘領先排名第2的運動家快腿路易茲（Esteury Ruiz）7次，若只納入國聯則更是不得了，第2位的響尾蛇台美混血卡洛爾（Corbin Carroll）為32次。

首局勇士狂轟6分奠定勝基，遭到紅襪橫掃後拿下2連勝止頹。據《Baseball Reference》報導，自2000年後包含小阿庫尼亞在內，只有3位大聯盟選手能單季扛出至少20轟，並至少完成50次盜壘成功。小阿庫尼亞有機會挑戰前無古人的單季30轟、60盜的驚人紀錄。

小阿庫尼亞是自哈普麥爾斯（Hap Myers，1913年57盜 ）、尼克森（Otis Nixon，1991年72盜）後，第3位寫下單季50盜的勇士球員。此外小阿庫尼亞也在本戰跑回了第91分，到季末他有機會達到143分，將超越活球時代後墨菲（Dale Murphy，1983年，131分）的隊史紀錄。