美國10年期指標公債殖利率盤中直逼4.2%大關，延續前一天惠譽調降美國3A頂級信評後的漲勢。尾盤10年期債息仍大漲10.7個基點，報4.185%。30年期債息大漲13.8個基點，報4.302%。

美國勞工部公布，上周初次請領失業給付人數略有增加，但7月裁員數降至11個月新低，顯示美國的勞動力市場仍然緊俏。此外，美國服務業在7月放緩，但由於需求仍然強韌，企業的投入價格上揚。里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Thomas Barkin）表示，美國的通膨仍然過高，儘管最近的數據顯示物價壓力在緩解。

周四收盤，道瓊指數跌66.63點或0.19%，報35,215.89點。標普500指數跌11.50點或0.25%，報4,501.89點。那斯達克指數跌13.73點或0.10%，收13,959.72點。費城半導體指數跌3.52點或0.09%，報3,708.08點。

標普500指數11大類股跌多漲少，僅能源股（漲0.95%）、非必需品消費類股（漲0.34%）和金融股（漲0.07%）收高。對利率敏感的公用事業股和房地產股分跌2.29%和1.35%，表現最疲弱。

台股ADR跌多漲少，台積電跌0.75%，聯電跌0.55%，日月光漲0.13%，中華電信跌0.05%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數勁揚3.5%。

市場仍將緊盯企業財報，根據Refinitiv調查，隨著越來越多公司公布成績單，分析師預估標普500指數成分股第二季整體獲利較去年同期下滑5%，與先前預期的年減7.9%相比樂觀許多。

美國交易所成交量為120.8億股，過去20日全日均量為105億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.84：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.20：1。

標普500指數有14檔成分股創下52周新高、6檔創新低。那斯達克指數有58檔成分股創下52周新高、88檔創新低。