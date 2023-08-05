Geno just keeps bringing 'em home 🙌 pic.twitter.com/Kng2od3WKb — Seattle Mariners (@Mariners) August 5, 2023

洛杉磯天使5日在主場又敗給水手，苦吞近期4連敗，此戰打得比較勢均力敵，天使兩度追平比分，但牛棚再度失守而被水手以9比7拿下勝利。大谷翔平4打數1安打（二壘打），被三振3次，1次四壞保送。除了牛棚沒守住，天使先發左投德梅斯（Reid Detmers）4局被痛打7分才是兵敗主因。

大谷前一場對水手登板4局無失分提前退場，此戰卻是打擊戰，水手開場雙殺打自爆，但後面連續安打，法蘭斯（Ty France）3分炮重擊，首局攻得4分。摩爾（Dylan Moore）第2局追擊陽春炮，第4局又有J-Rod兩分彈。

天使打線不甘示弱，瑞吉福（Luis Rengifo）首打席全壘打，大谷第3局獲四壞保送，穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）轟出3分彈將他送回，首度追平比分。第5局莫尼亞克（Mickey Moniak）炸裂兩分彈，天使第2度追平比分。

雙方7比7對峙到第8局，天使的新同學羅培茲（Reynaldo López）中繼失分，被蘇亞雷茲（Eugenio Suárez）締造了「連續10場有打點」水手隊史紀錄，第9局羅雷（Cal Raleigh）陽春炮添加保險分。

天使9下兩人在壘時，水手投手布拉許（Matt Brash）正面對決大谷，3球將他三振，澆熄天使反撲氣焰。天使56勝55負，眼看又回到5成勝率邊緣，落後外卡末席的藍鳥5場勝差。