季中交易大限過後，大聯盟官網11日更新各隊農場排名，效力響尾蛇的台灣左投林昱珉，在球隊的農場排名衝上第5位、投手部分則排名第2，創下旅美後新高；季中轉隊的「台灣怪力男」李灝宇則是被列為老虎農場第8名。

旅美第2個球季，現年20歲的林昱珉就爬上了小聯盟2A層級，本季自責分率為4.70，拿下2勝1敗，23局中飆出28次三振，雖然林昱珉的自責分率看似不優，但所屬2A的德州聯盟較有利於打者發揮，整個聯盟的自責分率高達5.23，林昱珉發揮在水準之內，被打擊率也只有1成95。

曾高居全大聯盟百大新秀第3的克里斯汀羅賓生（Kristian Robinson），2019年碰上簽證問題，直到本賽季才再次回到響尾蛇體系，22歲的他排在響尾蛇農場第12位，成為隊上排名竄升最快的球員。大聯盟百大新秀榜首仍由金鶯傑克森哈勒戴（Jackson Holliday）拿下，他是前大聯盟名將馬特哈勒戴（Matt Holliday）之子。

李灝宇曾被大聯盟官方列為費城人農場中第5名好手，不過老虎近年走向重建模式，靠著主力球星拓展自家農場，轉戰老虎的李灝宇農場排名雖有下修，但仍保持在球隊前10位置。其他被列入球隊前30位的台灣好手，包括潘文輝（費城人第21）、鄭宗哲（海盜第23）。