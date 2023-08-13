第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽12日大會首日輪休的伊朗隊，13日首度出賽，69比63擊敗卡達。

伊朗隊總教練阿勃狄尼（Amir Mohammad Behrooz Abedini）表示，這次來台參加瓊斯盃的陣容，是非常年輕世代的球員，甚至也有未滿18歲的小將，目前並未有能立刻就進入國家隊一軍參加世界盃、亞運等大賽的球員，希望能從中為國家隊一軍培養、挖掘有實力可以接班的新人才。

瓊斯盃首場賽事，和卡達打得算是實力相當，上半場打完雙方33比33平手，最終伊朗隊6分之差小贏，阿勃狄尼指出，球隊因為球員年輕，在場上打起來很有拚勁，這是球隊的優點，不過防守、進攻都需要再加強，但球隊才集訓3周，再給球員時間磨合。

此役攻下14分的伊朗隊球員厄桑（Ehsan Dalirzahan）則說，球隊集訓時間不長，大家把握每天練球時間找尋配合方式，對於自己被邀請出席記者會並不是重點，重要的是大家展現團隊精神，打好每場比賽、爭取勝利。