The Angels are now 45-90 against the Astros dating back to the start of the 2016 season.



That’s the equivalent of losing 2-of-3 of every series for 8 years.



The Angels lost 11-3 in back-to-back games to Houston. — Sam Blum (@SamBlum3) August 13, 2023

天使距離季後賽漸行漸遠，連續2場比賽被痛打11分落敗，下毒手的正是分區勁敵太空人，天使記者布拉姆（Sam Blum）發文透露，近8個賽季球隊交手太空人135場比賽，吞下多達90場敗仗，成為「逆轉猴」最大的天敵。

雙方前3局無法得分，僅各打出1支安打，4局下太空人塔克（Kyle Tucker）3分炮，打出單局4分攻勢，天使先發安德森（Tyler Anderson）壓不住太空人，5局沒投完掉7分退場，維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）9局上打出本季第2轟仍無濟於事，天使3比11遭痛扁，與最後1張外卡門票勝場差擴大到6.5場。

太空人的強大，擔任美媒《The Athletic》天使記者的布拉姆最有感，他統計球隊近幾年對戰太空人的成績，發現天使從2016年賽季以來，對陣太空人的戰績為45勝90負，勝率只有33%，等於在這8個賽季中，天使每3次碰上太空人就會有2場落敗。

大谷翔平2018年加入天使，登板先發交手太空人13場，3勝6負、自責分率4.01是對陣美聯西區球隊中最差，若轉換為打者身分，大谷對戰太空人的打擊率、攻擊指數2成31、攻擊指數0.751，同樣是面對同分區球隊中最差，不過太空人貴為衛冕軍，又因隸屬相同分區而經常交手，對手肯定會加以分析大谷翔平的投球和打擊習性。