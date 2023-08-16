攻城獅、林秉聖雙方簽約合約。(攻城獅提供)

15日新竹街口攻城獅才正式官宣目前正在打瓊斯盃的林秉聖加盟，沒想到林秉聖竟在16日中午貼出婉拒加盟攻城獅的IG動態，也讓攻城獅再次陷入簽到「空氣」窘境，攻城獅也在下午兩點發布新聞稿，強調目前雙方都已經簽訂合約，並不能由林秉聖單方面解除，更呼籲「某球團」不要惡意挖角，攻城獅接下來也會採取法律途徑。

以下是攻城獅新聞稿內文，『稍早林秉聖於個人社群平台發布「婉拒加入攻城獅」貼文，攻城獅球團深表遺憾。新竹街口攻城獅於休賽季期間積極爭取自由球員加盟，攻城獅球團與林秉聖已合意簽訂合約，為尊重原先中信特攻球團與林秉聖之委任合約期限至2023年8月31日，故攻城獅與林秉聖簽訂之委任合約訂於2023年9月1日生效。

攻城獅球團與林秉聖在合意簽訂合約後，並無收到林秉聖提出解除合約的書面說明，且雙方所簽訂的委任合約書並非單方面提出解除即生效。攻城獅呼籲林秉聖與影響林秉聖履行合約之某球團，儘速向攻城獅提出解除合約書面說明，另也強調職業運動應尊重合約精神，強力譴責任何球團針對已正式簽約球員惡性挖角，雙方已簽署之合約應保障球隊與球員，目前攻城獅已尋求法律途徑全力捍衛球團權益。』