距離831洋將登錄限制日僅剩最後2週，富邦悍將今天宣布洋投安得勝因個人生涯規畫考量，向球團申請提前結束合約離隊返美尋求機會，球團尊重安得勝個人意願並給予祝福，另與多明尼加的左投恩力（Elniery García）簽訂合約，預計明天抵台。

恩力今年28歲，身高183公分體重70公斤，除了速球具有進壘尾勁之外，穩定的變速球與伸卡球都是他的主要武器之一。2018年曾升上美國職棒紅雀隊3A，近年多在中南美洲冬季聯盟登板，2023球季在墨西哥聯盟先發12場，主投67.2局繳出6勝、58次奪三振與WHIP1.5的成績。

2022年6月加盟悍將的安得勝，累計在中華職棒共出賽22場，留下92.2局、4勝與50次奪三振的成績。距離831洋將登錄限制日僅剩最後二周，悍將陣中共有富藍戈、肯特、伍茲、瑞恩與恩力5位洋將，將利用最後時間觀察外籍球員表現。