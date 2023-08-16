P. LEAGUE+新竹街口攻城獅16日爆發林秉聖簽約卻拒絕加盟的爭議，攻城獅發布新聞稿強調目前雙方都已經簽訂合約，林秉聖不能單方面解除，呼籲「某球團」不要惡意挖角，接下來也會採取法律途徑。其實攻城獅兩天前就已向中華籃協求助，籃協秘書長李雲翔也證實會幫忙協調。

林秉聖先前效力T1聯盟的新北中信特攻，後來球團未執行選擇權，林秉聖季外成為自由球員，轉與PLG聯盟攻城獅簽約。籃協秘書長李雲翔指出，台灣3個籃球聯賽（T1、PLG、SBL）都是籃協會員，聯盟之間必須維持公平競爭，他們將邀集相關人士討論，首先必須釐清事件的始末，盼望事件圓滿落幕。

攻城獅同日發布新聞稿，表示他們與林秉聖在合意簽訂合約後，並無收到林秉聖提出解除合約的書面說明，並且單方面提出解除也屬無效。攻城獅呼籲林秉聖與影響林秉聖履行合約之「某球團」儘速向攻城獅提出解除合約書面說明。另也強調職業運動應尊重合約精神，強力譴責任何球團針對已正式簽約球員惡性挖角，尋求法律途徑全力捍衛球團權益。