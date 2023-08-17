台新藥指出，APP13007的藥證申請已被美國食品藥物管理局(FDA)正式收件，並表定在2024年3月4日完成處方藥使用者費用法案(PDUFA)審查。如獲得美國FDA批准，APP13007將進入到每年由700萬例眼科手術驅動，產值約13億美元的局部眼科類固醇及類固醇複方的美國市場。

台新藥總經理兼執行長許力克博士(Dr. Erick Co)表示，非常相信以Eyenovia新創的行銷策略能為APP13007實現其市場潛力，為眼科醫師及眼科手術術後恢復的患者提供強力的新治療選擇。

Eyenovia執行長Michael Rowe指出，很高興與台新藥簽訂此授權協定獲得APP13007在美國商業化的權利。如取得上市許可，APP13007將是對眼科術後反應，特別是發炎及疼痛一項具吸引力的新治療選項。此外，搭配我們的瞳孔散大產品Mydcombi(TM)，一者術前使用、一者術後治療，可為眼科醫師提供加乘價值，對我們的產品組合是一機會性的互補搭配、亦是近期營收的潛力來源，我相信這合作將可以創造雙贏局面」

Eyenovia, Inc.(NASDAQ：EYEN)是一家商業化階段的眼科生物製藥公司，開發一系列微劑量陣列列印技術(Microdose Array Print)的新藥。Eyenovia當前專注於瞳孔散大的微劑量藥物Mydcombi的商業化，以及使用Optejet裝置的老花眼和近視進展藥物的後期開發。