台新證券董事長郭嘉宏表示，很驕傲我們能推出一款真正滿足股民需求的數位投資好工具，下載數破萬只是開始，團隊將持續努力，目標要與數十萬、甚至數百萬投資人攜手同行。

Woojii的介面在視覺上以黑金色調打造精品風格，兼具看盤、下單、選股、學習等多元功能，首頁的「功能捷徑」，可以依用戶的投資習慣進行設定，讓投資人能在APP裡暢行無阻，另外，還可以進一步透過「小工具設定」自行定義首頁版面要呈現的資訊，透過Woojii打造屬於自己的投資「舒適圈」。

現今幾乎所有的股市資訊都能上網取得，卻缺乏系統性的整合，台新證券秉持「一站式全方位投資服務的精神」解決投資人要深入了解一檔股票必須要透過不同平台蒐集資料的痛點，Woojii提供每一檔個股完整的新聞、財報資訊，並用視覺化圖表呈現複雜的「基本面」「技術面」「籌碼面」資訊，讓投資人能看的快速、看得輕鬆、看得懂，取得資訊到看盤下單，用一支手機就能搞定。

除了傳統投資APP的看盤下單功能以外，Woojii還加入許多小巧思，有網友分享自己用Woojii申購股票，再次登入APP後收到以生動文字、可愛插畫通知抽籤結果的圖卡，她開心的表示，圖卡很有趣，還能將它上傳到社群平台與朋友分享，這個小驚喜讓她對於APP的印象大大加分。