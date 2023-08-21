群益證指出，客戶過去辦理證券業務，往往必須費時費力親赴公家機關申請紙本個人資料，即使可在線上申請，也常需要耗費大量時間手動上傳文件，不僅操作繁瑣，還有驗證資料真實性的風險。

在透過整合MyData平台後，群益證客戶可直接透過MyData平台快速取得個人所得稅及財產資料、確保準確性與可靠性，不僅提供更便捷的線上申請流程，節省客戶的寶貴時間和精力，更確保客戶個人數據安全及隱私保護，加強資料安全性。

群益證表示，所有與MyData平台間的個資傳輸過程及資料檔案均經過加密保護，且經過ISO 27001、ISO 27701資安與隱私標準的第三方透明與客觀稽核，確保符合國際資訊安全標準，不僅證明群益證堅守資安的立場，也展現在數位轉型領域的領導地位。

群益證指出，目前已正式上線的MyData整合服務中，客戶可透過線上申請體驗「極簡、極速、極聰明」的交易額度調整服務。未來將繼續不斷創新，提供更多便利、安全和高效的數據解決方案，以滿足客戶不斷變化的需求。