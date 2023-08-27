2023登峰造極青年排球邀請賽27日第二天賽程，女子組鶯歌工商以25比15、25比17、25比16直落三解決南湖高中。鶯歌教練劉忠賢表示，球隊氣氛很好，孩子打起球來開心、歡樂，「我蠻期待她們接下來的表現。」

鶯歌昨天沒有賽程，今天是首場比賽。鶯歌除了是去年首屆登峰造極女子組冠軍，更在上學年111學年高中排球甲級聯賽（HVL）榮獲校史首冠。劉忠賢表示，上學年111學年的陣容大多是三年級，因此也可以算是收割年。

「今年主要都是換新血了，其實接下來我們的想法就是磨練，來培養這些這些新血。」劉忠賢今天賽後表示，其實可以看得出來她們其實不會去害怕，而且打球也蠻歡樂的、蠻開心的，氛圍蠻好的，「我蠻期待她們接下來的表現。」

特別的是，鶯歌工商球員並非在體育班就讀，劉忠賢說，球員都在職業類科，例如廣告設計科、資料處理科，主要是希望說，這些球員能夠學到一技之長，然後在術科上面、球技上面，也能夠得到她們想要的目標。

鶯歌工商在暑假並沒有特別的參加盃賽磨練，劉忠賢表示，不過有因應新南向政策到馬來西亞，當然也有去做一些交流。

不管是登峰造極和HVL，鶯歌工商都在上屆締造歷史。劉忠賢表示，因為去年登峰造極第一次參加就拿到冠軍，所以希望說，藉由去年的經驗來勉勵學妹，當做一個目標；HVL部分，透過上一屆的學姐來傳承給學妹，「所以經驗上的傳承，我覺得蠻重要的。」