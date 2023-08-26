2023登峰造極青年排球邀請賽26日起至31日在台北體育館4樓進行，希望透過校際交流，為國內培養青年排球選手，增加經驗，各校也能藉由邀請賽磨合，為新學年度的聯賽備戰。今年登峰造極青年排球邀請賽邁入第二屆，由中華民國排球協會、中華文化教育暨體育交流促進會主辦，台北市政府體育局協辦。

邀請高中排球甲級聯賽（HVL）男子組前8名、女子組前6名學校共襄盛舉。男子組有華僑高中、豐原高商、內湖高工、麥寮高中、明德高中、屏榮高中、頭城家商、龍津高中；女子組有鶯歌工商、東山高中、華僑高中、中山工商、內湖高中、南湖高中。

上學年111學年度HVL男子組決賽，華僑高中最終以局數直落三的擊敗豐原高商，華僑更拿下隊史第11冠，和豐商並列最多。

登峰造極青年排球邀請賽今天由男子組華僑高中打頭陣，以25比22、27比25、29比27力克明德高中。對於新學年度的陣容，華僑高中教練許美中指出，補強進來的新生，剛好可以接替畢業的學長，「新學年度最主要目標還是一致，就是最高的榮耀，然後也希望不要受傷，希望可以順利完賽。」

華僑高中也是去年首屆登峰造極男子組冠軍，今年再次參賽，許美中感謝主辦單位，在暑假最後一個禮拜辦這個比賽，「從去年到現在是第二屆，剛好可以磨練他們這一段時間的收穫成果，希望各隊都能拿出最好的態度跟比賽的內容。」

中華文化教育暨體育交流促進會也非常感謝各界大力支持，才能讓比賽持續成長。包含教育部體育署、中華民國排球協會、台北市政府體育局、台北市政府教育局、菁華工業股份有限公司、舞動陽光有限公司、雲豹能源、台北農產運銷股份有限公司、台北花卉產銷股份有限公司、台北漁產運銷股份有限公司、台酒生技、三麗鷗、台北畜產運銷股份有限公司、台灣中油股份有限公司、綠能仕機油、悠遊卡股份公司與中華電信。