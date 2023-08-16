總獎金2萬美元（約64.3萬台幣）的2023年亞洲沙灘排球公開賽澎湖站，從17日到20日在澎湖隘門沙灘開打，13個國家地區好手角逐榮耀，地主中華女子3隊丁佩瑩／楊宜臻組合於上午8時率先上場比賽，對手是澳洲1隊。

2023年亞洲沙灘排球公開賽澎湖站是國際排球總會及亞洲排聯積分賽，也是今年的第2站，前一站在泰國，總獎金高達2萬美元，同時也是明年巴黎奧運積分賽之一，不過對於參賽的隊伍而言是9月杭州亞運的熱身戰，而對中華隊而言卻是放遠明年巴黎奧運的前哨戰。

地主中華隊此次派出14位選手，有3支男子隊、4支女子隊，與日本、澳洲、香港、印尼、馬來西亞、紐西蘭、卡達、澳門、泰國、吐瓦魯、萬那杜、越南其他12個國家角逐冠軍，猜賽隊伍共43隊、選手86名。

中華隊此次參賽的目標以巴黎奧運培訓為主，其中男子隊的王進如、謝雅仁兩位選手曾在2019年的沙排以「冬瓜排骨湯」組合拿下銀牌，今年兩人分別和其他球員搭擋重新出發也成為種子，都希望能展現2019年的好手感、留下獎金。