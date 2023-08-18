香港女演員袁澧林來台參與亞洲日舞影展。（羅永銘攝）

影后謝盈萱出席亞洲日舞影展紅毯。（羅永銘攝）

亞洲日舞影展18日在台開展，星光大道眾星雲集，包括《玩命關頭》台裔導演林詣彬、《福爾摩斯》系列億萬製片林暐、《尖峰時刻》系列華裔男星馬泰，台灣演員「大霈」李霈瑜、影后謝盈萱、香港女星袁澧林等人一同出席。導演林詣彬只低調與觀眾跟大家點頭示意，並無接受訪問。

以電影《窄路微塵》入圍金馬獎最佳女主角的袁澧林，提到在台灣拍片，她大讚：「風氣特別好。因為都會排戲，這是一個非常好的體驗，在香港一般都是很趕，做事很快很急，所以也很喜歡、也很希望可以感受一下在這邊拍戲的經驗。」她在之前與日本歌手Vaundy曾合作過MV，現在也開始接到一些日本的邀約，但接下來先把台灣的工作弄好，之後開拍預計會在台灣待5到6個月。

謝盈萱表示，能參與亞洲日舞影展非常開心，「日舞影展本來就是很給年輕人機會的影展，今天很多藝人朋友、製作人來，在一個空間裡面暢聊，各自有各自的專業」，至於想不想跟國際合作？她直言「非常想啊、超級想啊，希望如果有機會，能有個製作可以一起，跟任何團隊合作的話都非常好！」今年適逢金馬獎60週年，被問到會不會參加，她驚呼：「自己講對嗎！」更開玩笑回應：「我覺得他們沒有邀，我都要去站在門口！對我來說，金馬60非常重要！」