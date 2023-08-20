已故華語樂壇天后李玟2022年曾任大陸音樂選秀節目《中國好聲音》導師，卻傳出和節目組鬧翻，不僅刪光與此有關的微博貼文，連在錄影期間的衝突畫面也隨之曝光。有網友挖出陳奕迅也曾公開爆料節目造假黑幕，坦言當初就是想確認節目水有多深才答應邀約，誰知入選的學員竟是製作單位決定，讓他當場傻眼。

據了解，陳奕迅曾於2017年擔任《中國好聲音》導師，當時另外3名導師分別是劉歡、那英、周杰倫，他事後在香港節目《晚吹•吹臣》爆料，自己早有耳聞該節目水很深，就是想親自確認才答應邀約，在盲選階段時，有位女性參賽者雖然唱得不錯，但實力還不足以讓他轉身，其他導師也沒有按鈕，最後女學員被淘汰。

大約1個月後，陳奕迅再度在舞台上聽到熟悉的聲音，仔細回想發現對方就是當初被淘汰的女學員；就在此時，耳麥裡傳來突然導演聲音，要求他「按一下，按一下」，陳奕迅這才驚覺原來是因為劉歡已經轉身，製作組為了營造出導師競爭學員的效果，所以要他和那英也一起按鈕，不過2人最後都未照做。

陳奕迅透露，他事後有詢問導演是否和該名女學員認識，才會多對方給一次機會，儘管導演聲稱是因為第一次看4名導師都有些反應，可能覺得女學員還不錯，才會再給一次機會，但他認為真正原因應該是該名女學員外型亮眼，又穿著短褲大秀美腿，猜測節目組是為了提高收視率，才會有類似的黑箱操作。

更多 CTWANT 報導