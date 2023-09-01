俄羅斯月球探測任務Luna-25上個月失敗，這次任務在準備在月亮南極軟著陸時遇到問題，俄羅斯航空太空局（Roscosmos）隨後發佈了推估的墜毀地點，經NASA軌道器勘測確認後，NASA本週五（1）公布的照片顯示出這次任務在月球上留下了一個直徑約10公尺的撞擊坑。

綜合《路透社》以及美國國家航空暨太空總署報導1日報導，Luna-25是俄羅斯47年來首次的月球任務，在8月19日失控並墜毀於月球表面，NASA的月球勘測軌道器（Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO）拍攝到月球表面的一個新撞擊坑，推斷這很可能就是俄羅斯Luna-25任務的軟著陸失敗的撞擊地點。

NASA的月球勘測軌道器（Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO）拍攝到月球表面的一個新撞擊坑，推斷這很可能就是俄羅斯Luna-25任務的軟著陸失敗的撞擊地點。（NASA’s Goddard Space Flight Center/Arizona State University）

俄羅斯航空太空局（Roscosmos）於8月21日發布了預測的撞擊點，月球勘測軌道器團隊遂於8月22日向LRO發送指令，前往預測地點拍攝圖像。比較將撞擊前後的的圖像，發現了一個新的小隕石坑。隕石坑是在該日期之後的某個時間形成的。由於這個新隕石坑接近Luna 25的撞擊地點，LRO團隊得出結論，它可能來自該任務，而不是天然撞擊物。

墜毀後，莫斯科表示已成立特別的部門間委員會，調查造成Luna-25失敗的原因。