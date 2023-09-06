印度9日至10日舉辦G20高峰會，中國已證實國家主席習近平將缺席。美國國安顧問蘇利文要求中方擱置與印度的紛爭，扮演「建設性角色」，還說想不想當「攪局者」就看中國自己。

北京當局表示，中方將由國務院總理李強率領代表團與會。印度與中國都未提出習近平缺席的具體理由。

印度與中國關係冰冷，且自2020年兩軍在兩國邊境西段的拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan valley）爆發致命衝突後，緊張關係更急轉直下。

印中關係緊繃的根源為3440公里長、沿喜馬拉雅山的未定邊界，兩國軍人在許多地點面對面對峙。

兩國上週又因中國發布的「2023年版標準地圖」陷入外交紛爭，印方稱中方這份地圖宣稱擁有印度部分領土的主權，中國則要印度別過度詮釋。

英國廣播公司（BBC）報導，記者今天在新聞簡報會上詢問印中緊張會不會讓20國集團（G20）峰會蒙上陰影，蘇利文（Jake Sullivan）說，這得「看中國」。

他表示：「如果中國希望來攪局，他們當然有此選項。」

但蘇利文說，峰會東道主印度，以及美國與G20「其他每一個成員」都會鼓勵中國「以建設性的方式投入氣候、多邊開發銀行改革、債務減免、科技等議題，並擱置地緣政治問題，確實聚焦在解決問題上，以及兌現給開發中國家的承諾。」

G20成員國擁有全球2/3人口，占全球經濟產出的85%，以及全球貿易的75%。