印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）向國際亞洲新聞社（ANI）表示，中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭缺席本週G20新德里峰會並非不尋常，且與印度無關。

根據國際亞洲新聞社今天刊出的訪談內容，蘇杰生受訪時說，20國集團（G20）國家的官員正在協商達成共識，以在9月9日到10日舉行的新德里峰會發表領袖宣言。

記者問到，蒲亭與習近平是否是因為不滿印度而缺席峰會時，他跟國際亞洲新聞社說：「不，不是這樣的。我不覺得這跟印度有任何關係。」

他說：「我覺得無論他們做出什麼決定，他們都最了解其中情況。但我一點都不覺得這是你說的那樣。」

被問到他們缺席是否會影響達成共識與在峰會尾聲發表宣言時，蘇杰生說：「我們現在正在協商…昨天時鐘還沒開始滴答敲響。」

但他說，G20對這場峰會的期望「很高」，受到疫情、衝突、氣候變遷、債務與政治衝擊，整個世界已經變得「非常棘手」，新德里面臨與這個世界打交道的種種挑戰。

G20由全球20個主要經濟體組成，成員國領袖試圖找出解決全球一些最迫切問題的方法，但俄烏戰爭引起的嚴重地緣政治分歧將威脅到任何進展。

分析家與官員說，蒲亭與習近平缺席加上對俄烏戰爭立場分歧，代表G20領袖很難在峰會上就領袖宣言達成共識。

白宮5日表示，美國總統拜登將在峰會期間聚焦於改革世界銀行（World Bank），並敦促其他多邊發展銀行向氣候變遷與基礎建設計畫提高貸款。

日本首相岸田文雄表示，他希望能討論數位問題與糧食安全。印度已表示，關於規範加密貨幣資產的全球架構，相關討論正在進行中。