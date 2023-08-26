調查局與壽險公會簽署國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄。（法務部提供）

法務部調查局與中華民國人壽保險商業同業公會（下稱壽險公會）25日簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄(MOU)」，簽署儀式由公會理事長陳慧遊主持，調查局長王俊力代表簽署備忘錄，以期共同聯防國家資通安全、分享情資。

局長王俊力表示，簽署備忘錄，是建構我國資安聯防機制及提升防護能力的重要里程碑，落實「資安即國安」建立安全可信賴的智慧國家目標。

近期國內金融單位成為駭客鎖定的主要目標，調查局偵辦電腦犯罪及網路駭侵案件，發現APT駭客集團攻擊目標持續鎖定國家關鍵基礎設施、金融業者及跨領域科技公司等高價值目標，且與詐騙集團結合之犯罪態樣愈趨常見。

詐團利用假冒高價值目標名義，寄送釣魚簡訊予一般民眾。為積極預防魚叉式網路釣魚及網路駭侵事件發生，提升聯防單位應變速度，降低事件損害，有賴相關單位及時提供資料與橫向通報，並於資安事件發生後透過公私部門協力調查，迅速釐清事件脈絡，追緝幕後集團。

調查局為協助我國金融機構有效因應資安風險，未來將與壽險公會共同聯防機制，分享資安情資，從源頭阻斷駭客攻擊，推動資安演練及暢通雙方通報應變管道，在資安事件發生時提供專業支援，以達早期預警、緊急應變及持續維運成效。

王俊力強調，調查局是國家的調查局、人民的調查局及科技的調查局，與壽險公會簽署合作備忘錄，是強化資安防護工作的具體展現，調查局近年來積極廣招並培育資安專業人才，已累積許多個案調查實務經驗，將陸續規畫與各領域關鍵基礎設施，共同參與推動建立資安聯防體系。