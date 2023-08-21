新竹街口攻城獅於休賽季持續進行組織調整，攻城獅球團於6月30日依公司法進行股東會改選董監事，並由新任董監事於會議中改選董事長，原董事長胡瓏智已完成階段性任務，正式卸任攻城獅董事長一職，由攻城獅領隊陳美玲兼任董事長。

陳美玲女士自攻城獅球隊成立時即是股東會成員之一，於第二季起擔任球團領隊。除了提供眾多資源幫助球團營運外，也是攻城獅的大家長，不論是客場或主場賽事皆到場給予團隊支持，時常擔任凝聚團隊向心力的重要角色。

攻城獅新任董事長陳美玲表示，「感謝前任董事長暨共同創辦人胡瓏智，沒有三年前的開疆闢土，就不會有現在的『攻城獅』，希望未來也能持續借重他的能力幫助攻城獅成長。」除此之外，陳美玲董事長也非常感謝董事會與股東會的信任，「未來我會帶領攻城獅球團持續深耕新竹，成為大新竹的驕傲。除了在地經營外，我也會協助投入更多元資源讓攻城獅球團邁向國際化。」

談到上任後的首要任務，陳美玲董事長認為：「確認球團總經理會是最重要的，預計近期將公布新任總經理，請獅紫軍們拭目以待！」