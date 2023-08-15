夢想家球團15日宣 PLG 2022-23 年度防守球員布蘭登・吉爾貝克（Brandon Gilbeck）正式回歸，繼續成為球隊的禁區守護神。

夢想家球團表示，球隊從2021-22賽季就和吉爾貝克合作，兩年來他脫胎換骨的表現有目共睹，上個賽季吉爾貝克出賽37場，繳出平均每場17.1分、12籃板、2.95阻攻的成績，其中3月26日對決新竹街口攻城獅的賽事中，更砍進41分、17籃板、4抄截、4阻攻，得分突破個人生涯新高，展現驚人的宰制能力，也帶領球隊拿下勝利。

夢想家總經理韓駿鎧指出，球隊從與吉爾貝克合作以來，即積極培養並規劃要與他長期合作，「吉爾貝克的防守威脅性不必多說，總能帶給對手非常大的壓力，上個賽季他的進攻手段更是大躍進，不論是中距離投射、拋投或是翻身跳投等等，驚人的成長曲線讓我們非常欣慰，也非常期待他日後的表現，相信以他積極的學習態度以及拚勁，一定能夠持續突破自我，不僅能夠提升球隊的防守能量，在進攻端也更具侵略性！」

現年26歲的吉爾貝克曾提到，自己能夠有如此明顯的進步歸功於賽後自主的技巧練習，很感謝教練賴柏霖以及董事長田壘能夠與他一起訓練，特別是在田壘的身上學習到非常多的籃球知識與經驗，讓他能夠精進個人技巧。

吉爾貝克也說，對於再度回到夢想家非常興奮，很期待能夠再繼續與隊友一同拚戰，休賽季時他仍持續參與聯賽賽事，除了希望透過比賽維持訓練，更能夠累積更多不同的賽場經驗，「今年是與夢想家合作第3年了，新賽季我們一定可以達成我們的目標。」