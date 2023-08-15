第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，15日下午卡達、菲律賓一戰雙方在分數接近的情況下，球員攻守身體碰撞上也更加火爆，雙方各一位球員遭驅逐出場，最終卡達93比86擊敗菲律賓，拿下本屆參賽首勝，菲律賓則苦吞4連敗，勝場尚未開張。

菲律賓在球場上的強悍，以及一些惹毛對手的動作，相信球員們都不陌生，比賽中兩方球員也幾度差點大動肝火，第4節卡達隊哈拉西奇（Meho Haracic）大動肝火碰觸頸部推飛了菲律賓球員桑提蘭（Leonard Santillan），菲律賓德穆西斯（Nicholas Demusis）衝上前和哈拉西奇理論，裁判看完輔助判決後將哈拉西奇驅逐出場；之後菲律賓德穆西斯卡位時衝撞卡達穆斯里奇（Nedim Muslic），也吞下驅逐出場。

對於場上的衝突，11天前才來到球隊的卡達隊希臘籍總教練斯庫托普洛斯（Thanasis Skourtopoulos）表示：「我認為裁判一開始就要掌控氛圍、節奏，不該讓任一名球員在場上有骯髒行為，但我也不給球員找藉口，畢竟他也推人犯錯了，但我理解球員為什麼會這麼做，尤其內線球員對方推擠容易受傷。」

斯庫托普洛斯提到，儘管和球隊一起時間不長，大家還是透過每天訓練、比賽漸漸累積默契，球員打出了一場好球，「我們很需要這場勝利來鼓舞士氣，希望可以繼續保持下去。」

菲律賓隊奎阿歐（Joseller Guiao）回應：「身體激烈碰撞是比賽中會出現的，這是籃球比賽激情的一部分，但這些情緒就只存在比賽40分鐘，下場後大家還是互相友好交流。」奎阿歐並說，這是他第3次來台參與瓊斯盃，很感謝中華籃協邀請、友善接待菲律賓隊。