儘管金塊當家射手賈瑪莫瑞很早就加入加拿大男籃訓練營行列，且頻頻放話自己很想替國家隊效力，可惜他最後的決定還是放棄不打世界盃男籃賽，因為加拿大籃協宣布莫瑞將因身體恢復因素缺席世界盃，看來他仍把目標放在下季幫助金塊完成衛冕。

「進入加拿大男籃訓練營後，我想看看經歷一個漫長賽季，自己的身體恢復情況如何，以及我的身體能否適應高強度的國際賽事，」賈瑪莫瑞表示，「跟球隊與隊醫進行溝通過後，我還是做出艱難的退出國家隊決定，但代表加拿大參加明年奧運仍是我的夢想。」

其實從賈瑪莫瑞並未隨著加拿大男籃前往德國參加世界盃熱身賽，就可看出他恐怕不太可能隨隊打世界盃，畢竟他在2021年2月經歷過左膝前十字韌帶斷裂的重傷，還讓他缺席整個2021-22年球季，就算上季奮勇幫助金塊奪冠，如今對自己身體仍很小心。

不過就算賈瑪莫瑞宣布退出，加拿大男籃仍有亞歷山大(雷霆)、巴雷特(尼克)、迪昂布魯克斯(火箭)、歐利尼克(爵士)、鮑威爾(快艇)等NBA現役好手，加拿大在世界盃男籃賽預賽，將跟拉脫維亞、黎巴嫩、法國分在印尼雅加達舉行的H組。