FIBA世界盃2023熱身賽已進行兩場賽事，第三場賽事將在今日晚間舉行，由拉脫維亞國家代表隊對上立陶宛國家代表隊。波多黎各國家隊結束賽程後，昨晚抽空前往新北市湳雅夜市品嚐台灣小吃與體驗夜市活動，球隊總經理Carlos Arroyo表示：「很高興有這個機會來到台灣舉行熱身賽事，在賽事期間也需要安排休息日讓球員調適狀態，有最好的表現來面對接下來的世界盃賽事。」

被問到台灣小吃的嘗試與體驗，Arroyo說道：「臭豆腐名字聽起來不是很理解，但有機會的話再嘗試。」為盡地主之誼，主辦單位特別邀請「World Bae 我的寶」啦啦隊女孩與台灣運彩蔡明哲副總經理，陪同波多黎各國家代表隊逛夜市，除了嘗試台灣小吃之外，更邀請球員Isaiah Pineiro體驗了台灣夜市小遊戲的空氣槍與撈金魚。

在波多黎各國家代表隊逛夜市的時候，遇到熱情的球迷前來等待，其中更有一名球員身穿Carlos Arroyo於NBA魔術隊時的球衣，該款球衣更是魔術隊與波多黎各的聯名款式球衣，不僅讓Arroyo非常驚喜，同行的波多黎各國家代表隊成員也非常興奮，能夠擁有這件球衣肯定是很資深的球迷，很開心的合影留念。