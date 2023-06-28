台灣職籃T1聯盟今天宣布，男籃世界盃新北熱身賽8月19、20及22日將於新莊體育館登場，立陶宛、拉脫維亞、波多黎各將來台，球迷有機會一睹NBA球星瓦倫休納斯、貝坦斯風采。

國際籃球總會（FIBA）世界盃男籃賽將於8月25日開打，32隊將分成8組，T1聯盟、新北市今天舉行世界盃2023新北熱身賽售票資訊暨球星發布記者會，確定將有3支世界盃隊伍來台參加熱身賽，包括立陶宛、拉脫維亞、波多黎各。

T1聯盟會長錢薇娟致詞時表示，能在台灣舉行這個頂級賽事，讓她感到非常光榮，希望台灣隊未來有機會能也能夠參賽。

新北市長侯友宜表示，這次舉辦熱身賽，讓喜歡籃球的台灣球迷不用出國，就能在新北看到NBA球星，「這是新北的驕傲，也是台灣第1次」。

波多黎各、立陶宛、拉脫維亞這次世界盃分屬於B組、D組、H組，8月19、20及22日將在新莊體育館展開熱身賽，球迷將可看到NBA球星大展身手。

包括紐奧良鵜鶘中鋒瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）、紐奧良鵜鶘阿瓦拉多（Jose Alvarado）、波士頓塞爾蒂克大前鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、奧克拉荷馬雷霆大前鋒貝坦斯（Davis Bertans）都有望登台。

T1聯盟表示，8月19日熱身賽首戰將由立陶宛對戰波多黎各，20日由波多黎各出戰拉脫維亞，22日則由拉脫維亞對決立陶宛的對決，門票將於6月30日中午12時在拓元售票系統全面開售。

這次世界盃新北熱身賽賽事票種多樣，包含可直接坐於球員席旁，零距離和球星接觸的席次，要價新台幣1萬6800元，以及主打近距離感受賽事張力的VIP場邊席，票價由5500至7500元不等，1樓座位席售價1500至2500元，以及800至1000元的2F座位票種。（編輯：李亨山）1120628