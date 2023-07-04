塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic）尋求個人在溫布頓草地網球錦標賽5連霸，以及成為1968年網球公開賽年代以來最年長溫網冠軍，台北時間3日晚間開打得首輪賽事，雖然遇到雨勢攪局中斷好一段時間，不過他挺過第3盤對手頑強拚到搶七的考驗，最終6比3、6比3、7比6（4）擊敗阿根廷卡欽（Pedro Cachin），順利晉級第2輪。

賽後喬柯維奇表示，雖然遇到大雨中斷，工作人員花了很多心力、時間整理場地，因此讓大家等待多時才恢復比賽，所幸賽事還是好好完成。

2011年喬柯維奇首次在溫布頓贏得冠軍，從2018年到2022年（2020年因新冠肺炎疫情停辦）又完成了4連冠，經典的「吃草」畫面也令人印象深刻，喬帥提到，溫布頓是歷史悠久且經典的網球四大賽，對於網球選手來說，來參加就會有強烈的奪冠欲望，2011年的他完成了那個來自塞爾維亞的小男孩的夢想，高舉溫布頓冠軍獎盃，每次參賽他都很珍惜每分每秒。

這是喬柯維奇首次和卡欽交手，他也稱讚卡欽發揮得不錯，尤其是第3盤堅持了下來，沒有被破發，也讓比賽必須進入搶七，證明在草地賽事也有能耐。

喬柯維奇下一輪對手也出爐，是世界排名第70的澳洲選手湯普森（Jordan Thompson），同樣也是初次對壘。