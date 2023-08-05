亞特蘭大勇士堂堂邁向例行賽第70勝（37負），5日在客場對戰小熊，暌違3個月重返投手丘的王牌左投弗里德（Max Fried）登板6局8K，率隊以8比0完封勝，勇士目前是全聯盟戰績最佳的球隊，勝率65.4%傲視群雄，國聯僅有勇士的勝率超過6成。

弗里德去年在國聯賽揚獎票選第2名，輸給馬林魚王牌阿坎塔拉（Sandy Alcantara），然而阿坎塔拉本季大失水準，弗里德也在5月初拉傷左前臂缺陣至今。弗里德受傷的時候，勇士22勝是國聯之冠，僅次於美聯光芒27勝，他回歸時勇士已是全聯盟第1。「他們一直打得很棒，我只是順利地融入球隊，跟上他們打出來的氣勢。」

勇士總裁考慮過在交易截止前補強先發投手，人選有韋藍德（Justin Verlander）、薛爾瑟（ Max Scherzer）等名將，但是最終決定等待自家的弗里德和萊特（Kyle Wright）傷癒回歸。萊特是去年國聯勝投王，今年5月初受傷，預計在9月回歸。

小熊投手韓崔克斯（Kyle Hendricks）被打得很慘，勇士第4局一番狂風暴雨，墨菲（Sean Murphy）、歐蘇納（Marcell Ozuna）背靠背全壘打，8支安打、11人上壘海灌7分，單局6 支長打，包括小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）三壘打，展現全聯盟最強的打擊實力。弗里德取得第3勝，自責分率1.69。