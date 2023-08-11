JUST IN: Opening Night schedule for the 2023-24 NBA season Oct. 24 on TNT, sources tell @TheAthletic @Stadium:



- Los Angeles Lakers @ Denver Nuggets

- Phoenix Suns @ Golden State Warriors — Shams Charania (@ShamsCharania) August 10, 2023

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞11日搶先爆料，NBA新球季開幕戰兩場對戰組合已經出爐，分別是湖人作客遭遇金塊，以及勇士主場迎戰太陽，時間在台灣時間10月25日，這兩場開幕戰可說話題性十足，金塊也將在開幕戰領取上季總冠軍戒指。

湖人跟金塊的對決，正好是上季西區冠軍賽對戰戲碼，當時湖人慘遭金塊4連勝橫掃出局，也讓「小皇帝」詹姆斯賽後拋出考慮退休的震撼彈，後來當然是誤會一場，如今湖人已經重新補強，反觀金塊則是走了不少奪冠拼圖，也讓這場開幕戰勝負難定。

至於勇士主場遭遇太陽的開幕戰，話題性完全不輸另一場，因為屆時將是杜蘭特離開勇士4年以來，第一次勇士主場球迷面前出賽，過去這4年期間，杜蘭特只在2021年2月作客來到勇士主場大通中心遭遇勇士，可是當時因為防疫採取閉館並無觀眾進場。

當然這場比賽也將明星後衛保羅被太陽交易到勇士之後，首次面對老東家太陽，屆時保羅是否終止連續先發出場紀錄，改用替補身分上場遭遇太陽，也讓外界相當期待且充滿猜測。