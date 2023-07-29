決心衝擊季後賽的大谷翔平沒有極限，雙重賽上演出完投完封，還打出2支全壘打，但大谷在第2戰開轟後，跑壘時左手扶著腰部略感不適，球團為了保險起見用代打換下他，29日天使交手藍鳥，大谷翔平沒有意外又回到了先發陣容中，天使總教練內文（Phil Nevin）賽前表示，自己和大谷翔平進行了確認，並得到對方100%可上場的允諾。

過去2季大谷翔平完整綻放二刀流技藝，兼顧投打的情況下，出勤率仍高得嚇人，每季至少都有155場出賽，今年也只缺席3場比賽，只要身體不出大問題，大谷翔平傾向每天出賽幫助球隊，以表現上來看，大谷翔平確實沒有出現需要休息的跡象。內文談到大谷身體狀況，表示昨天的情況只是抽筋，並點出了持續讓大谷先發上陣的重要關鍵。

內文表示，正因為大谷翔平不用上場守備，能有效幫助他避免過度消耗體力，「如果他上場防守的話，我想事情會變得有所不同，投1休5確實會消耗很多體力，但他比任何人都了解自己的身體狀況，我沒有貶低他的意思，這當然是一種考驗，從來沒有人能像他一樣做到這一點。」

被問到是否會為大谷翔平安排休息日，內文笑答：「兩個禮拜後的周四（美國時間），我們會有一個休息日。」意指球隊若有比賽，大谷翔平將會持續出賽。此外關於大谷下次預定登板日，內文透露將會是台灣時間的8月4日主場對陣水手。