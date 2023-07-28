Shohei Ohtani out here blasting homers like he didn't just fire a shutout an hour ago. pic.twitter.com/gT4KGTlnz3 — MLB (@MLB) July 27, 2023

A COMPLETE GAME 1 HITTER AND 2 HOME RUNS ALL IN ONE DAY!!



SHOHEI OHTANI WITH THE GREATEST DAY FOR A PLAYER IN BASEBALL HISTORY 😂😂😂



pic.twitter.com/qaq7K82CFg — Ben Verlander (@BenVerlander) July 27, 2023

Shohei Ohtani is the first player to throw a shutout and hit 2 home runs on the same day since Sonny Siebert in 1971. pic.twitter.com/B5s8fDXzUG — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 27, 2023

日籍球星大谷翔平給了一個強大的理由，讓天使知道不把自己交易的決定是正確的，28日天使作客老虎展開雙重賽，大谷翔平首戰登板先發投完9局，寫下大聯盟生涯首次的完投完封勝，更是在第2戰敲出單場雙響炮，成為史上首位上演完投，還在當天另一場比賽打出雙響砲的球員。

大谷翔平近3場先發各丟5分，28日他拿老虎出氣，大谷一直到第5局才被凱瑞卡本特（Kerry Carpenter）打出一壘安打，但這也是老虎整場唯一一次靠著安打上壘的機會，面對大谷翔平近百英哩速球，加上橫掃滑球及指叉球的搭配，讓老虎打者束手無策，大谷此戰用了111球，飆出8次三振、投3保送，只被打出1支安打，上演完投完封勝，率天使6比0取勝。此前大谷在大聯盟的最長局數，曾經5度投滿8局。

大谷翔平首戰5次打擊盡墨，吞下2張老K，似乎為了雙重賽留力，果然他第2戰分別在第2局、第4局當中開轟，將本季全壘打數推進到38支，天使第2戰狂掃13支安打攻下11分，先發球員中僅沃德（Taylor Ward）沒有敲安，球隊再以11比4戰勝老虎，天使單日拿下2勝，緊追著季後賽外卡席次。

不過根據「ESPN Stats & Info」推特，紅襪投手塞伯特（Sonny Siebert）在1971年9月2日面對金鶯時，曾經單場打出雙響砲，還在該場比賽演出9局挨3安，送出7次三振，演出完投完封勝。大谷翔平的壯舉是同一天但不同的比賽，而塞伯特是更加罕見的同場比賽上演完投完封勝加上單場雙響炮。