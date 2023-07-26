洛杉磯天使球星大谷翔平有可能成為大聯盟史上首位「半季就拿下MVP」的球員嗎？大谷本季的美聯MVP賠率來到11賠1的超級熱門（投注1100元只賺100元），競爭對手連車尾燈都看不見。如果大谷這時被賣到國聯球隊，剩餘50場例行賽沒在美聯打完，他恐怕無法獲選美聯MVP，只是美國作家仍不敢斷言。

美媒The Athletic資深棒球作家史塔克（Jayson Stark）說：「我們常聽到『未知領域』這個詞，過去從來沒有這種事，從來沒有大谷這樣的人。我認為缺席三分之一的例行賽，並且還是最後三分之一的階段，應該是幾乎不可能入選MVP了。但我從大谷身上學到一件事，那就是千萬別說有什麼事是他做不到的。」

近來的另一個賭盤是大谷能否留在天使打完本季，他留隊的賠率1.7賠1，被賣到道奇的賠率1賠8，也就是大家相信他不會被交易。賭客下注大谷獲選美聯MVP只有超低的賠率，畢竟美國BetMGM有多達30%的賭金投在大谷身上。

美媒ESPN名嘴史蒂芬史密斯（Stephen A. Smith）認為天使一定會賣掉大谷翔平，他在節目上解釋：「大谷翔平是現代的貝比魯斯（Babe Ruth），我們都知道當年貝比魯斯就是被紅襪賣給洋基。你不可能讓最好的球員白白離去而沒有換回任何資源。」