天后李玟（CoCo）7月5日於香港過世，享年48歲，外界無不感到震驚、痛心，今（31）日將於香港殯儀館舉行告別式，明天將進行火化儀式，李玟老公Bruce跟2個繼女約莫下午3點45分抵達殯儀館，李玟的母親將缺席儀式，依照白髮人不送黑髮人的傳統習俗，老公Bruce與2繼女坐在第二排，不少大牌藝人為李玟錄製追思影片，其中女歌手張惠妹表示李玟是她親密的戰友。

張惠妹：「親愛的CoCo，妳在那邊都還好嗎？一直沒有機會跟妳說，妳就像是我一個很親密的戰友，我一直都很欣賞妳，對於唱歌和表演的堅持，妳的歌聲就像天使，為這個世界帶來了許多色彩，今天我想跟妳說，妳留下的所有的美，一切都是永恆的，而且永遠美麗的，我們不會忘了妳的音樂，更不會忘了妳，請繼續當個開心唱歌、開心表演的天使，想妳。」

張惠妹在追思影片中露面。（圖／Nancy Lee Youtube）

（來源／影片取自Nancy Lee YouTube，如遭刪除請見諒。）

楊丞琳則說：「我想對CoCo姐說的話，其實我就不在這邊說了，但是我真的很希望，所有人都可以知道，她是一個非常善良，充滿熱情，而且非常正面能量，很願意提攜後輩的一個天后，她在我心中永遠是那一個溫暖的天使，希望大家永遠記得她。」