國際天后李玟（CoCo）上月5日結束48年燦爛的一生，昨(7/31)家屬為她舉行追思告別式，今(8/1)舉行大殮、火化儀式，今一早就神隱的Bruce稍早悄悄現身在火葬場，低調陪妻子走完最後一程。港媒報導，原本家屬要請Bruce按下火化按鈕，他放棄讓給李玟的兩個姊姊執行。

李玟的靈柩稍早離開香港殯儀館抵達哥連臣角火葬場，Bruce與友人盛智文則搭乘7人車抵達火葬場，遭大批民眾包圍、謾罵，場面一度混亂。據《星島頭條》報導，Bruce本來被安排按火化按鈕，然而他最後將這份任務讓給李玟的大姊李秋林（Carol）和二姊李思林（Nancy），Bruce並用英文表達對李玟的最後宣言：「l love coco my whole life！」

李玟生前最後幾年傳出婚姻觸礁，突然寫下：「要醫治破碎心靈，是需要極大的勇氣和時間的」，更傳是老公和別的女生過從盛密，但李玟後來緩頰表示自己仍在「愛與被愛中」，只是仍在練習更好的可能，後來她傳出腿傷開刀，不見Bruce陪伴，家人在她過世後證實李玟曾罹患乳癌，傳聞當時Bruce也不在身邊。

而對於有意爭李玟40億家產和所有關於他們婚姻的傳聞，Bruce上月27日突然發聲明表示：「在與CoCo相關的報導中，出現了個別主體為網絡流量惡意炒作，捏造並散佈有關我和CoCo的婚姻及財產狀況的虛假信息，發表侮辱、誹謗我本人的言論，嚴重侵害了我和家人的個人隱私和名譽權，給我和家人的個人生活帶來了巨大的因擾和負面影響」，並表示現在和未來都部會參與李玟的財產分配，希望廣大網友不要繼續以訛傳訛。