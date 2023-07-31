天后李玟（CoCo）本月初離世，今（31）日下午將舉行告別式，各地粉絲也飛往當地要送偶像最後一程，家屬預計在傍晚6點開放粉絲入場追思；此外，更有消息指出李玟老公Bruce可能會現身靈堂，據悉有粉絲聽聞後相當不滿，直言若Bruce到場將會「砸雞蛋迎接」。

李文老公Bruce過去因陷入外遇疑雲，加上李玟生前已與Bruce分居好長一段時間，兩人也正在辦離婚手續，因此有不少粉絲把李玟逝世的原因，追究在Bruce身上，而近期又再傳出他將爭奪財產，及阻擋李玟家人拿取李玟生前衣物，導致粉絲對他更加不滿。

然而，Bruce日前曾發出聲明否認爭產一事，並強調與李玟婚後都保持財產獨立「尊重CoCo對其個人財產的一切安排。我從來沒有，未來也不會參與有關CoCo財產分配的任何事宜」李玟二姊受訪時也提及，當初去Bruce家取李玟生前衣物時，並非Bruce不讓她們進去拿，是進去翻找時發現許多李玟的衣物都不見了「都是物件而已，沒了就買套新的給她穿了」。

事實上，過去李玟逝世後，老公Bruce曾自行發布訃聞，更掛上李玟的姊姊們名字，讓二姐李思林不解表示：「不是聯合的，他把我們的名字掛上」之後家屬發出的正式豋報公佈的訃聞中，未提及Bruce，連告別式流程與扶靈名單中，也沒寫出Bruce和兩位繼女。

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