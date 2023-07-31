蕭亞軒親赴李玟香港告別式「現場哭到崩潰」道別偶像

華語天后李玟（CoCo）在2023年7月5日驚傳離世，震撼全世界，今（31）日在香港殯儀館舉行盛大的告別式，隔天8月1日進行火化，靈堂外布滿藝人好友們送來的花海，不少親友及藝人朋友也前來送李玟最後一程，現場一片哀戚。而台灣女星蕭亞軒也親赴香港告別式現場，送李玟最後一程，她穿著一身全黑的西裝現身，再也無法壓抑悲傷的情緒，一到現場便哭到崩潰。

今日稍早有大陸網友在李玟的追思會外，看到蕭亞軒穿著一身黑色的西裝及襯衫，表情哀戚的從車子上下來，並快速走入會場，不接受媒體採訪。而根據蕭亞軒的經紀人透露，蕭亞軒一到現場就一直哭、一直哭。不過下車後，她看起來相當鎮定，不需要別人攙扶，似乎已穩定情緒才進入會場。

事實上，蕭亞軒在李玟離世當晚深夜就在臉書發文悲喊：「我們損失了娛樂圈第一名的唱跳天后，她是我的啓蒙老師，從我小時候她就是我的天后。我會永遠記得她開心的樣子，我很心痛⋯⋯她永遠在我心裡面一輩子，她最後跟我說的一句話是『Elva，come back，singing！』我到現在還是不敢相信，我的心很痛！她是我永遠的天后，我捨不得她！」沒想到兩人再次見面是在李玟的告別式，讓粉絲們相當感慨。