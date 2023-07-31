天后李玟（CoCo）7月5日於香港過世，享年48歲，外界無不感到震驚、痛心，今（31）日將於香港殯儀館舉行告別式，明天將進行火化儀式，李玟老公Bruce跟2個繼女約莫下午3點45分抵達殯儀館，李玟的母親將缺席儀式，依照白髮人不送黑髮人的傳統習俗，好友甄妮於現場悼念，透露李玟走的那天是女兒的生日。

甄妮戴著墨鏡現身說：「原本今晚我和她約了吃飯，但是現在……我好不喜歡她用這種方式來和我見面，我不高興，更讓我好心痛，我跟她認識大概20年，可是我們不是常常見面，我們用電話、用寫字，互相的關懷，一直保持到現在，我喜歡她對事業非常的努力，非常的專業，光芒萬射，她對家裡面是那麼地孝順，她姊妹那麼情深，她對她的朋友像陽光一樣的溫暖，她真的是個非常可愛的一個小女生，那一天是我女兒的生日，她選擇這一天離開我們，她跟我開一個很大的玩笑，我也不喜歡，以後每一年的這一天，我是要做生日還是要做忌日，她不該跟我開這個玩笑，日子怎麼過？」

（來源／影片取自Nancy Lee YouTube，如遭刪除請見諒。）

甄妮繼續說道，今天我相信在座的每一位都是想要，也是特別來送她最後的一程，所以我知道她會到另一個極樂世界去做一個可愛又美麗又快樂的天使，從頭開始，我覺得我跟她的感情有點像是神交，我不知道你們可以了解那一種感情嗎？不需要見面，但是覺得我們認識了一世、兩世、三世，如果她願意下輩子我也願意跟她做好知己，我相信CoCo會喜歡的，對嗎？我希望CoCo在天之靈，保佑家裡人在沒有壓力、沒有是非、沒有困難的情形之下，把她沒有完成的事情好好地把它體體面面的，把它做好，把它完成，我甄妮我女兒Melody，我代表所有愛她的歌迷，熱愛她的歌迷，在這個地方走最後一程，希望她好走，我們永遠愛妳CoCo我愛妳。」

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。