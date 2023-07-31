李玟（CoCo）今（31）日在香港殯儀館舉辦告別式，隔天8月1日進行火化，靈堂外已布滿不少藝人送上花海，不少親友、藝人前來送李玟最後一程，現場一片哀戚。而追思會一開頭就邀請了黃曉明、郭富城、蔡依林、江美琪等大咖明星錄製影片，其中蔡依林也透露了兩人相識的過程。

蔡依林在影片中提到，她還在新人時期曾與Coco搭乘同一班飛機，沒想到Coco一看到她就向她打招呼，讓蔡依林受寵若驚，沒想到心中的偶像這麼平易近人。兩人正式合作後，蔡依林也被Coco的敬業、溫暖以及表演上的努力給震撼住，也在Coco身上學習到很多表演的技巧，但沒想到兩人會這麼快的分離，未來她將會帶著Coco的精神，繼續散播她的快樂及溫暖。

李思林特別開設YouTube頻道，將於今天直播李玟的告別式，她透露：「希望能做到不要漏掉任何一個粉絲，在這個艱難的時期，讓我們一起陪CoCo這最後的一段路。」 澳洲雪梨更有粉絲出資在天空寫「COCO Lee」字樣，在台灣則有兩性作家柳喪彪稍早創立「緬懷CoCo李玟」社群，由一群粉絲設計影片、於今31日起在北中南電視牆廣告連8天「24小時輪播」紀念影片的有聲版本。