永遠懷念一代歌后 李玟 追思會 In Loving Memory of CoCo Lee Memorial Service

李玟（CoCo）今（31）日在香港殯儀館舉辦告別式，隔天8月1日進行火化，靈堂外已布滿不少藝人送上花海，不少親友、藝人前來送李玟最後一程，李玟二姊在YouTube開直播，播放眾星追思影片，集結成龍、郭富城、蔡依林、鄧紫棋、侯佩岑、主持人陳魯豫等人道出對李玟的思念，眾人都不捨李玟離世，網友看了紛紛留言「真的好想她」、「懷念李玟」、「哭爆了」。

成龍追思李玟。（圖／Nancy Lee Youtube）

成龍悲傷說：「今天是我們跟CoCo告別的日子，我怎麼樣都想不到會有這麼要道別一天，要在這裡講出這些話，心裡真的是非常的難過，對於全世界喜歡她的歌迷來說，CoCo天生就是明星，是永遠帶著陽光笑容的偶像，她的歌曲與舞蹈陪伴了很多人的青春，見證很多人的人生故事，我記得她還是第一位站在奧斯卡舞台上去演的亞洲歌手，這讓我們所有人為她感到驕傲，對於我們這些親朋好友來說，CoCo是個熱情善良關愛大家的好朋友，一位真真正正的好人，正因為如此我們才會這麼不願意接受她已經離開了，我相信我們都跟我一樣的心情，COCO我們永遠懷念你，希望你在天堂自由自在地跳舞唱歌。當我們想念你的時候就會去看星星，我相信你一直會其中最閃亮的一顆，一路好走。」

李安追思李玟。（圖／Nancy Lee Youtube）

李安懷念說：「想到coco我就會想到在奧斯卡頒獎典禮之前，她看著我就對我很可愛地說：『我是第一個Asian(亞洲人)上這個舞台的人，我一定要拚命地唱、拚命地唱』，她可愛的形象還在我的心裡面，這麼一位陽光、人緣那麼好，向上的、這麼好的人走得這麼早，我們真的很覺得很可惜，非常的懷念，coco你好好休息」。

蔡依林追思李玟。（圖／Nancy Lee Youtube）

蔡依林在影片中提到，她還在新人時期曾與Coco搭乘同一班飛機，沒想到Coco一看到她就向她打招呼，讓蔡依林受寵若驚，沒想到心中的偶像這麼平易近人。兩人正式合作後，蔡依林也被Coco的敬業、溫暖以及表演上的努力給震撼住，也在Coco身上學習到很多表演的技巧，但沒想到兩人會這麼快的分離，未來她將會帶著Coco的精神，繼續散播她的快樂及溫暖。

劉德華懷念李玟。（圖／Nancy Lee Youtube）

劉德華說：「我認識CoCo二、三十年了，我們曾經在同一家公司「華星」，我也曾經跟她有同一些經紀人，在這個過程裡，我看過舞台下的她，她永遠都會帶著很真誠，很熱情的笑容，令身邊的每個人都感到很快樂，她私底下就像我的妹妹，她天真善良，我也在舞台上跟她一起表演過，我想大家都感受到，我也被她征服了，她從一個天真的小妹妹，變成一個充滿力量，技驚四座的巨星，這一切一切都將會在我們心中，永遠不能磨滅，因為妳的力量、妳的善良，我相信這個世界會更加好，我想念妳、我愛妳」。

莫文蔚說：「我當時回到香港，也即將要簽唱片公司，我們之後很快都入行做了歌手，這三十年來我們還沒正式合作過，但我覺得我跟CoCo有一種很特別的連結，我想是因為我們識於微時，其實我們是看著對方起步，中間這麼多年來我們有起有伏、有得有失，但我覺得這種緣分很難得，我很珍惜，我以後也會繼續珍惜這份緣份，miss you CoCo」。

鄧紫棋讚李玟是非常Sweet的前輩，「在我人生中見過最Nice的一個前輩，我覺得自己好幸運能夠認識她，還有可以在她生命裡面有某幾年的交集，可以和她一起在舞台上表演，可以和她一起在台下玩，衷心地祝福她現在在天堂那邊，完全沒有痛苦可以開心的，真的愛和平安，好想念她，好愛她It's so bad I want see her again and I miss you.」

侯佩岑：「親愛的coco，你永遠是天上最閃耀的那顆星，你的才華有目共睹，你的溫暖感染每個人。真的很捨不得你，因為你那堅強笑容的背後，是很多汗水淬鍊出來的，你留下來的是一個傳奇，是一個無可取代的legacy，生命能夠有你，我們都很幸福，我們會永遠記得你的好。」

梁靜茹：「謝謝CoCo姐，願你在天國的花園裡開心地舞蹈唱歌，謝謝你，謝謝生命中讓我遇見了你，願你安息。」

林宥嘉：「在知道CoCo姐離開我們的某一天早上，我聽了CoCo姐的歌，音樂搖擺還是讓我感覺到美好的希望，我相信愛是永遠不會停止的，在這邊深深的祝福CoCo姐，還有她所有的家人朋友們，想念你CoCo姐。」

黃曉明說：「我認識CoCo的時候是在2013年，我跟她還有韓紅、還有偉忠哥，一起參加《中國夢之聲》這個節目，那個時候我覺得她非常的開朗樂觀熱情，不管是對朋友呀，對我們呀對工作人員啊，對每一個選手都非常非常好，那個時候我們就留下了非常深厚的友誼，她真的就像是一個小太陽一樣，照耀著每一個人，當你跟她在一起的時候你會感覺特別的踏實，特別的安全特別的放心，她的熱情我覺得都能融化你，就像她的歌聲一樣，後來我記得我還參加過一個綜藝，我當時覺得她可能不會答應，我跟CoCo說妳能不能幫我一下的時候，她真的毫不猶豫就答應了，她說『曉明，你的事情我一定要來』，當時我真的非常非常感動，CoCo啊，歌后啊，天后啊，當我知道CoCo離開的時候我真的是不敢相信，我停在那好久好久說不出話來，我總覺得這不是真的，我總覺得這是假的，後來當我確認這個消息之後，我才明白原來她真的是把快樂留給了別人，把痛苦留給了自己，其實她真的自己隱藏了很多的痛苦，她可能不想讓家人，不想讓周圍的朋友為她擔心吧，就像我們在節目裡看到的她一樣，永遠是溫暖的熱情的對別人好的，真的好想妳啊CoCo，雖然妳現在已經不在我們身邊了，但是妳的聲音、妳的音樂、妳的音容笑貌，依然還是在我們身邊，我們依然還是能夠感受到妳的溫暖，放心吧我們一定會永遠記住妳的，會開開心心的啊，也希望妳在天堂能夠真正的開開心心的做妳自己」。

林俊傑懷念李玟。（圖／Nancy Lee Youtube）

林俊傑說：「親愛的CoCo謝謝你成為一顆如此耀眼的明星，你會用溫暖的、充滿了愛和能量的微笑溫暖每個人，以至於我們有時會忘記你也有過掙扎，感謝你成為一名女戰士，激勵了我們所有人，沒有更好的方式來告別了，我希望我們用遠不避這樣做，我希望生活對你更加溫柔，我希望我有更多時間和你一起出去玩，製作更多音樂，我想念你，安息吧」。

江美琪說：「親愛的Coco姐，現在回想起來印象很深刻的事，我第一次在白金等電梯的時候碰到你，聽到你熱情地說『嗨~小美~哈囉！今天錄音嗎？』這是我很深刻的印象，覺得superstar居然記得一個新人小美，知道你離開的消息時，非常的震驚與不捨，永遠想念那個正面溫暖陽光的你，也謝謝你的音樂曾經陪伴我們很多，很低潮、很無助、很孤單的日子，希望在另一個世界的你，依然帶著你燦爛的微笑，去影響另外一個世界的人」。

譚詠麟說：「CoCo一直以來給我的感覺是熱愛音樂，熱於幫助人，我常認為CoCo是上天送給我們人間的一份禮物，CoCo You’re the best,Rest in pease。」

歐陽靖說：「親愛的coco我只是想以一個粉絲的身分說一聲謝謝，感謝您給我們留下的藝術、音樂和表演遺產，讓我們永遠記住您，作為朋友我想說能夠與大家同台交流，是一種榮幸和快樂，我希望你知道我們有多麼想念你、愛你，感謝你給這個世界，以及所有崇拜你的人帶來的所有光明」

潘瑋柏說：「親愛的coco你永遠在我們心裡，你一直如此善良又有愛對待我們每一個人，無論我們是誰我們做什麼職業，你是第一個相信我的人，好感謝你給我的鼓勵，我們會想念你的，願安息」

王心凌說：「我想每一個人的青春歌單裡，都有一首coco李玟的歌，謝謝coco姐帶給我們那麼多美好的回憶，希望你在天堂，依然有很多美好的音樂陪伴你。」

王偉忠懷念李玟。（圖／Nancy Lee Youtube）

王偉忠：「CoCo走的消息傳來之後，大概我旁邊所有的工作女性都大哭，因為大家都是她的歌迷，CoCo代表就是溫暖陽光快樂，我們跟她很熟，她40歲生日的時候呢，我們到香港去參加，然後也來過我家吃過飯，她跟我太太生日就差一、兩天，兩個人也惺惺相惜，CoCo我們會永遠記得妳的好，一路好走。」

吳建豪說：「親愛的Coco你永遠是我們這一代最鼓舞人心的女歌手之一，我非常想念你，我很幸運在進入這個行業之前就認識了你。而和你一起工作、一起表演的這些記憶，會永遠記在我的心裡，感謝你給我帶來的所有美好回憶。愛你，上帝祝福你。」

吳青峰說：「我曾經和CoCo姐合作過一首歌，然後覺得自己的創作，可以被一個這麼美好的人所演唱，是一件非常幸福的事。如今那些歌，那些音樂都還在，世界好像繼續地運轉，可是在我們心裡，我們都知道世界已經不一樣了。那我覺得就像我寫的歌名，如今每一天都變成了想念你的夜，希望這樣的想念，在我們心裡，可以讓我們成為更美好的人，然後謝謝CoCo姐曾經帶給我們的美好。」

王力宏懷念李玟。（圖／Nancy Lee Youtube）

王力宏說：「從音樂的角度來看CoCo李玟就是天才，我們在索尼音樂做音樂時我有幸跟她多次錄音排練同台演出，甚至還見證了她籌備她的臺北市立體育場演唱會，那是1998年但記憶猶新，對我來講那是很重要的學習，一場大型的演唱會的整個製作過程，從樂手到舞者，燈光到音響，甚至特別來賓，CoCo還邀請了澳大利亞男團自然主義來台灣，跟他合唱了她的主打歌默默愛你，四個外國男生唱了整個中文詞，我記得我在台下聽得雞皮疙瘩都起來了，體育場成千上萬瘋狂粉絲爆滿了，雖然CoCo個子不高但一站上舞台就是一個巨人，我現在都還是覺得很神奇，她的氣場怎麼會這麼強大，CoCo不但教了我大型製作，讓我有更大的野心更大的表演欲更是教了我小小的細節，比如有一天她在辦公室，她幫大家買了很好喝的飲料，她給了我一杯我嘗了一口，挖怎麼這麼好喝，我問這是甚麼，我還在想她是在講義大利文，從萬人演唱會到一杯飲料，CoCo就是能夠touch your heart，這是她非常特別的天分，而且會永遠傳遞下去在粉絲們、在朋友們的心，謝謝CoCo，願主保佑你。」

任家萱說：「親愛的我的女神coco，我是你的粉絲Selina，謝謝你帶給我們美妙的舞姿，美麗的歌聲，你永遠在我心中，願你在另一個世界一切安好，自由自在地飛翔」

蕭敬騰說：「現場所有的朋友貴賓，以及CoCo老師的家人，CoCo老師的歌迷朋友你們好，我是蕭敬騰，今天來跟大家分享我跟CoCo老師的故事，小時候我印象非常深刻，因為我在教會長大，所以我記得非常清楚，每次到了教會周日的時候，然後我們就會在中午的時間，在MTV臺等待著播放當時最火紅的音樂作品，當時就有一位歌手，一位女歌手，真的震驚了我們全家人，她就是李玟老師，我記得當時她唱著《好心情》，在海灘然後非常熱情、非常活潑，然後唱腔非常國際，所以當時就非常非常的震驚，因為在亞洲我們很少可以聽到這樣子的音樂人，這樣子的歌手，所以呢從此CoCo老師在我心中就有非常重要的存在，然後到我長大之後19歲入行，很有幸的能夠多次跟CoCo老師見到面，當時非常非常激動，我記得有一次在一個後台，然後CoCo老師就問我一個事情，首先她跟我表達了她對我的一首作品，這首作品叫做《你》，她非常喜歡然後她也問了我問題說這首歌的意境是在說什麼，她想跟我確認是否跟她心中所想的一致，然後我就跟她分享，當時我們就聊得非常開心，因為我非常非常非常感動，就是從小這麼崇拜的偶像，竟然在跟我聊我的作品，然後說很喜歡我的作品，我印象非常深刻，那一次是我第一次跟CoCo老師這麼敞開的去聊很多東西，然後我們一起吃宵夜，一起在長沙吃小龍蝦、蔥油拌麵，然後很開心很開心的是CoCo老師也在節目裡面演唱了我的這首作品，非常非常感動，在之後的日子，也很有幸的，能夠跟CoCo老師繼續在舞臺上面更多的合作，後來我們也一起唱了《臥虎藏龍》的主題曲，也多次在舞臺上面有很多的合作，謝謝CoCo老師給我們這麼多美好的回憶，非常感恩，我相信CoCo老師她現在在另外一個世界她已經是無敵，無敵了所以接下來的日子就讓我們後輩繼續幫老師來傳承她的精神，她的音樂、她的熱情，她的做人做事，她的大愛，她的一切一切的美好，都永遠刻在我們每一個人的心中，謝謝老師給我們這麼美好的記憶跟回憶，然後呢祝福現場所有的朋友、CoCo老師的家人，還有所有CoCo老師的粉絲們，祝福大家平平安安健健康康，快快樂樂開開心心，然後不要讓CoCo老師擔心，我們都很好，謝謝大家。」

一手打造出李玟的Roger李岳奇表示：「我和coco的認識是從1996年開始，我們是工作夥伴，更情同兄妹。我更榮幸的是被coco以及整個coco的家人視為親人之一，coco對我或我們而言，是我們一起追尋夢想、追尋熱情， 一起築夢踏實，直到永遠，我想說的就是『活得長久，不如活得精采』，這是coco帶給我的生命啟發，片刻就是永恆，她將會是天空中最亮的那顆星，持續帶來光跟熱。」