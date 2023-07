永遠懷念一代歌后 李玟 追思會 In Loving Memory of CoCo Lee Memorial Service

李玟(CoCo)今(31)日在香港殯儀館舉辦告別式,隔天8月1日進行火化,靈堂外已布滿不少藝人送上花海,不少親友、藝人前來送李玟最後一程,李玟二姊在YouTube開直播,播放眾星追思影片,集結成龍、郭富城、蔡依林、鄧紫棋、侯佩岑、主持人陳魯豫等人道出對李玟的思念,眾人都不捨李玟離世,網友看了紛紛留言「真的好想她」、「懷念李玟」、「哭爆了」。

成龍追思李玟。(圖/Nancy Lee Youtube)

成龍悲傷說:「今天是我們跟CoCo告別的日子,我怎麼樣都想不到會有這麼要道別一天,要在這裡講出這些話,心裡真的是非常的難過,對於全世界喜歡她的歌迷來說,CoCo天生就是明星,是永遠帶著陽光笑容的偶像,她的歌曲與舞蹈陪伴了很多人的青春,見證很多人的人生故事,我記得她還是第一位站在奧斯卡舞台上去演的亞洲歌手,這讓我們所有人為她感到驕傲,對於我們這些親朋好友來說,CoCo是個熱情善良關愛大家的好朋友,一位真真正正的好人,正因為如此我們才會這麼不願意接受她已經離開了,我相信我們都跟我一樣的心情,COCO我們永遠懷念你,希望你在天堂自由自在地跳舞唱歌。當我們想念你的時候就會去看星星,我相信你一直會其中最閃亮的一顆,一路好走。」

李安追思李玟。(圖/Nancy Lee Youtube)

李安懷念說:「想到coco我就會想到在奧斯卡頒獎典禮之前,她看著我就對我很可愛地說:『我是第一個Asian(亞洲人)上這個舞台的人,我一定要拚命地唱、拚命地唱』,她可愛的形象還在我的心裡面,這麼一位陽光、人緣那麼好,向上的、這麼好的人走得這麼早,我們真的很覺得很可惜,非常的懷念,coco你好好休息」。

蔡依林追思李玟。(圖/Nancy Lee Youtube)

蔡依林在影片中提到,她還在新人時期曾與Coco搭乘同一班飛機,沒想到Coco一看到她就向她打招呼,讓蔡依林受寵若驚,沒想到心中的偶像這麼平易近人。兩人正式合作後,蔡依林也被Coco的敬業、溫暖以及表演上的努力給震撼住,也在Coco身上學習到很多表演的技巧,但沒想到兩人會這麼快的分離,未來她將會帶著Coco的精神,繼續散播她的快樂及溫暖。

劉德華懷念李玟。(圖/Nancy Lee Youtube)

劉德華說:「我認識CoCo二、三十年了,我們曾經在同一家公司「華星」,我也曾經跟她有同一些經紀人,在這個過程裡,我看過舞台下的她,她永遠都會帶著很真誠,很熱情的笑容,令身邊的每個人都感到很快樂,她私底下就像我的妹妹,她天真善良,我也在舞台上跟她一起表演過,我想大家都感受到,我也被她征服了,她從一個天真的小妹妹,變成一個充滿力量,技驚四座的巨星,這一切一切都將會在我們心中,永遠不能磨滅,因為妳的力量、妳的善良,我相信這個世界會更加好,我想念妳、我愛妳」。

莫文蔚說:「我當時回到香港,也即將要簽唱片公司,我們之後很快都入行做了歌手,這三十年來我們還沒正式合作過,但我覺得我跟CoCo有一種很特別的連結,我想是因為我們識於微時,其實我們是看著對方起步,中間這麼多年來我們有起有伏、有得有失,但我覺得這種緣分很難得,我很珍惜,我以後也會繼續珍惜這份緣份,miss you CoCo」。

鄧紫棋讚李玟是非常Sweet的前輩,「在我人生中見過最Nice的一個前輩,我覺得自己好幸運能夠認識她,還有可以在她生命裡面有某幾年的交集,可以和她一起在舞台上表演,可以和她一起在台下玩,衷心地祝福她現在在天堂那邊,完全沒有痛苦可以開心的,真的愛和平安,好想念她,好愛她It's so bad I want see her again and I miss you.」

侯佩岑:「親愛的coco,你永遠是天上最閃耀的那顆星,你的才華有目共睹,你的溫暖感染每個人。真的很捨不得你,因為你那堅強笑容的背後,是很多汗水淬鍊出來的,你留下來的是一個傳奇,是一個無可取代的legacy,生命能夠有你,我們都很幸福,我們會永遠記得你的好。」

梁靜茹:「謝謝CoCo姐,願你在天國的花園裡開心地舞蹈唱歌,謝謝你,謝謝生命中讓我遇見了你,願你安息。」

林宥嘉:「在知道CoCo姐離開我們的某一天早上,我聽了CoCo姐的歌,音樂搖擺還是讓我感覺到美好的希望,我相信愛是永遠不會停止的,在這邊深深的祝福CoCo姐,還有她所有的家人朋友們,想念你CoCo姐。」

黃曉明說:「我認識CoCo的時候是在2013年,我跟她還有韓紅、還有偉忠哥,一起參加《中國夢之聲》這個節目,那個時候我覺得她非常的開朗樂觀熱情,不管是對朋友呀,對我們呀對工作人員啊,對每一個選手都非常非常好,那個時候我們就留下了非常深厚的友誼,她真的就像是一個小太陽一樣,照耀著每一個人,當你跟她在一起的時候你會感覺特別的踏實,特別的安全特別的放心,她的熱情我覺得都能融化你,就像她的歌聲一樣,後來我記得我還參加過一個綜藝,我當時覺得她可能不會答應,我跟CoCo說妳能不能幫我一下的時候,她真的毫不猶豫就答應了,她說『曉明,你的事情我一定要來』,當時我真的非常非常感動,CoCo啊,歌后啊,天后啊,當我知道CoCo離開的時候我真的是不敢相信,我停在那好久好久說不出話來,我總覺得這不是真的,我總覺得這是假的,後來當我確認這個消息之後,我才明白原來她真的是把快樂留給了別人,把痛苦留給了自己,其實她真的自己隱藏了很多的痛苦,她可能不想讓家人,不想讓周圍的朋友為她擔心吧,就像我們在節目裡看到的她一樣,永遠是溫暖的熱情的對別人好的,真的好想妳啊CoCo,雖然妳現在已經不在我們身邊了,但是妳的聲音、妳的音樂、妳的音容笑貌,依然還是在我們身邊,我們依然還是能夠感受到妳的溫暖,放心吧我們一定會永遠記住妳的,會開開心心的啊,也希望妳在天堂能夠真正的開開心心的做妳自己」。

林俊傑懷念李玟。(圖/Nancy Lee Youtube)

林俊傑說:「親愛的CoCo謝謝你成為一顆如此耀眼的明星,你會用溫暖的、充滿了愛和能量的微笑溫暖每個人,以至於我們有時會忘記你也有過掙扎,感謝你成為一名女戰士,激勵了我們所有人,沒有更好的方式來告別了,我希望我們用遠不避這樣做,我希望生活對你更加溫柔,我希望我有更多時間和你一起出去玩,製作更多音樂,我想念你,安息吧」。

江美琪說:「親愛的Coco姐,現在回想起來印象很深刻的事,我第一次在白金等電梯的時候碰到你,聽到你熱情地說『嗨~小美~哈囉!今天錄音嗎?』這是我很深刻的印象,覺得superstar居然記得一個新人小美,知道你離開的消息時,非常的震驚與不捨,永遠想念那個正面溫暖陽光的你,也謝謝你的音樂曾經陪伴我們很多,很低潮、很無助、很孤單的日子,希望在另一個世界的你,依然帶著你燦爛的微笑,去影響另外一個世界的人」。

譚詠麟說:「CoCo一直以來給我的感覺是熱愛音樂,熱於幫助人,我常認為CoCo是上天送給我們人間的一份禮物,CoCo You’re the best,Rest in pease。」

歐陽靖說:「親愛的coco我只是想以一個粉絲的身分說一聲謝謝,感謝您給我們留下的藝術、音樂和表演遺產,讓我們永遠記住您,作為朋友我想說能夠與大家同台交流,是一種榮幸和快樂,我希望你知道我們有多麼想念你、愛你,感謝你給這個世界,以及所有崇拜你的人帶來的所有光明」

潘瑋柏說:「親愛的coco你永遠在我們心裡,你一直如此善良又有愛對待我們每一個人,無論我們是誰我們做什麼職業,你是第一個相信我的人,好感謝你給我的鼓勵,我們會想念你的,願安息」

王心凌說:「我想每一個人的青春歌單裡,都有一首coco李玟的歌,謝謝coco姐帶給我們那麼多美好的回憶,希望你在天堂,依然有很多美好的音樂陪伴你。」

王偉忠懷念李玟。(圖/Nancy Lee Youtube)

王偉忠:「CoCo走的消息傳來之後,大概我旁邊所有的工作女性都大哭,因為大家都是她的歌迷,CoCo代表就是溫暖陽光快樂,我們跟她很熟,她40歲生日的時候呢,我們到香港去參加,然後也來過我家吃過飯,她跟我太太生日就差一、兩天,兩個人也惺惺相惜,CoCo我們會永遠記得妳的好,一路好走。」

吳建豪說:「親愛的Coco你永遠是我們這一代最鼓舞人心的女歌手之一,我非常想念你,我很幸運在進入這個行業之前就認識了你。而和你一起工作、一起表演的這些記憶,會永遠記在我的心裡,感謝你給我帶來的所有美好回憶。愛你,上帝祝福你。」

吳青峰說:「我曾經和CoCo姐合作過一首歌,然後覺得自己的創作,可以被一個這麼美好的人所演唱,是一件非常幸福的事。如今那些歌,那些音樂都還在,世界好像繼續地運轉,可是在我們心裡,我們都知道世界已經不一樣了。那我覺得就像我寫的歌名,如今每一天都變成了想念你的夜,希望這樣的想念,在我們心裡,可以讓我們成為更美好的人,然後謝謝CoCo姐曾經帶給我們的美好。」

王力宏懷念李玟。(圖/Nancy Lee Youtube)

王力宏說:「從音樂的角度來看CoCo李玟就是天才,我們在索尼音樂做音樂時我有幸跟她多次錄音排練同台演出,甚至還見證了她籌備她的臺北市立體育場演唱會,那是1998年但記憶猶新,對我來講那是很重要的學習,一場大型的演唱會的整個製作過程,從樂手到舞者,燈光到音響,甚至特別來賓,CoCo還邀請了澳大利亞男團自然主義來台灣,跟他合唱了她的主打歌默默愛你,四個外國男生唱了整個中文詞,我記得我在台下聽得雞皮疙瘩都起來了,體育場成千上萬瘋狂粉絲爆滿了,雖然CoCo個子不高但一站上舞台就是一個巨人,我現在都還是覺得很神奇,她的氣場怎麼會這麼強大,CoCo不但教了我大型製作,讓我有更大的野心更大的表演欲更是教了我小小的細節,比如有一天她在辦公室,她幫大家買了很好喝的飲料,她給了我一杯我嘗了一口,挖怎麼這麼好喝,我問這是甚麼,我還在想她是在講義大利文,從萬人演唱會到一杯飲料,CoCo就是能夠touch your heart,這是她非常特別的天分,而且會永遠傳遞下去在粉絲們、在朋友們的心,謝謝CoCo,願主保佑你。」

任家萱說:「親愛的我的女神coco,我是你的粉絲Selina,謝謝你帶給我們美妙的舞姿,美麗的歌聲,你永遠在我心中,願你在另一個世界一切安好,自由自在地飛翔」

蕭敬騰說:「現場所有的朋友貴賓,以及CoCo老師的家人,CoCo老師的歌迷朋友你們好,我是蕭敬騰,今天來跟大家分享我跟CoCo老師的故事,小時候我印象非常深刻,因為我在教會長大,所以我記得非常清楚,每次到了教會周日的時候,然後我們就會在中午的時間,在MTV臺等待著播放當時最火紅的音樂作品,當時就有一位歌手,一位女歌手,真的震驚了我們全家人,她就是李玟老師,我記得當時她唱著《好心情》,在海灘然後非常熱情、非常活潑,然後唱腔非常國際,所以當時就非常非常的震驚,因為在亞洲我們很少可以聽到這樣子的音樂人,這樣子的歌手,所以呢從此CoCo老師在我心中就有非常重要的存在,然後到我長大之後19歲入行,很有幸的能夠多次跟CoCo老師見到面,當時非常非常激動,我記得有一次在一個後台,然後CoCo老師就問我一個事情,首先她跟我表達了她對我的一首作品,這首作品叫做《你》,她非常喜歡然後她也問了我問題說這首歌的意境是在說什麼,她想跟我確認是否跟她心中所想的一致,然後我就跟她分享,當時我們就聊得非常開心,因為我非常非常非常感動,就是從小這麼崇拜的偶像,竟然在跟我聊我的作品,然後說很喜歡我的作品,我印象非常深刻,那一次是我第一次跟CoCo老師這麼敞開的去聊很多東西,然後我們一起吃宵夜,一起在長沙吃小龍蝦、蔥油拌麵,然後很開心很開心的是CoCo老師也在節目裡面演唱了我的這首作品,非常非常感動,在之後的日子,也很有幸的,能夠跟CoCo老師繼續在舞臺上面更多的合作,後來我們也一起唱了《臥虎藏龍》的主題曲,也多次在舞臺上面有很多的合作,謝謝CoCo老師給我們這麼多美好的回憶,非常感恩,我相信CoCo老師她現在在另外一個世界她已經是無敵,無敵了所以接下來的日子就讓我們後輩繼續幫老師來傳承她的精神,她的音樂、她的熱情,她的做人做事,她的大愛,她的一切一切的美好,都永遠刻在我們每一個人的心中,謝謝老師給我們這麼美好的記憶跟回憶,然後呢祝福現場所有的朋友、CoCo老師的家人,還有所有CoCo老師的粉絲們,祝福大家平平安安健健康康,快快樂樂開開心心,然後不要讓CoCo老師擔心,我們都很好,謝謝大家。」

一手打造出李玟的Roger李岳奇表示:「我和coco的認識是從1996年開始,我們是工作夥伴,更情同兄妹。我更榮幸的是被coco以及整個coco的家人視為親人之一,coco對我或我們而言,是我們一起追尋夢想、追尋熱情, 一起築夢踏實,直到永遠,我想說的就是『活得長久,不如活得精采』,這是coco帶給我的生命啟發,片刻就是永恆,她將會是天空中最亮的那顆星,持續帶來光跟熱。」