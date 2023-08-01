天使本月開啟客場對亞特蘭大勇士3連戰，靠著瑞吉福（Luis Rengifo）首打席全壘打先馳得點，加上勇士強力打線熄火，終場4比1摘下首戰勝利。大谷翔平5打席4度上壘，勇士先發投手莫頓（Charlie Morton）前兩次都不敢硬碰硬，先後以觸身球和敬遠四壞將他保送，但是大谷還是把握機會敲出兩支安打，保持美聯最高的0.407上壘率。

首局上莫頓控球不穩，先挨了瑞吉福全壘打，接著時速83.5英里的曲球砸到大谷，後面又暴投被大谷溜上二壘。天使打者繼續靠著選球弄到滿壘，莫頓驚險投出兩個三振自力解圍。

第2局天使華勒克（Chad Wallach）擊出二壘打，兩出局輪到大谷打擊，莫頓直接請大谷上一壘，順利解決了後面的克隆（C.J. Cron）。克隆是交易大限前天使從洛磯被買來的兩位球員之一，另一位新同學格里楚克（Randal Grichuk）在第4局轟出陽春炮建功。莫頓躲了大谷半天，結果該局第一球對決就被敲成平飛安打。

第6局華勒克補了陽春炮，第7局莫頓退場，大谷再敲安打，但被後面的克隆雙殺打一起出局。第9局兩人在壘，大谷展現他的恐怖，一棒轟到400呎圍牆邊，飛到上邊的全壘打線，但遭到勇士中外野手哈里斯（Michael Harris II）美技跳接「沒收」。這局克隆終於擊出安打，拿下天使第4分。勇士只靠歐森（Matt Olson）全壘打避免被完封。