直擊》500只漂流貨櫃「海上長城」危機 海巡警艇在旁監控

帛琉籍天使貨櫃輪沉沒，造成載運空貨櫃在高屏外海集結成「海上長城」漂流，造成高屏船隻嚴重危害。海巡署從21日起便調派4艘大艦籍與警艇，直接在漂流貨櫃區以及利用無人機監控，每小時向各船隻回報狀況，維持商漁船正常運作。

海巡署自7月21日起，就調派艦隊分署所屬屏東艦、台南艦、澎湖艦及巡護一號船，接續部署於高雄港及屏東、小琉球、鵝巒鼻等風險海域，配合第七及第八巡防區轄內巡防艇，同步24小時以雷達嚴密監控海域船舶動態，適時廣播提醒過往船隻避免進入礙航區域。

500只漂流貨櫃「海上長城」危機，海巡警艇在旁監控。(海巡署提供)

海巡署利用無人機蒐證及即時影像回傳，掌握行貨櫃漂流狀況。持續每小時以SSB及VHF每小時進行中英文航行安全廣播。(海巡署提供)

此外，還針對高雄及屏東近岸重要專用漁業區域及生態敏感海域，利用無人機蒐證及即時影像回傳，掌握行貨櫃漂流狀況。持續每小時以SSB及VHF每小時進行中英文航行安全廣播，至本（23）日06時止，已累計廣播72次，以AIS統計航經商、漁船約390艘，與漁船通聯後轉向計17艘，目前高雄港外航行商漁船均正常運作。

海巡署利用無人機蒐證及即時影像回傳，掌握行貨櫃漂流狀況。持續每小時以SSB及VHF每小時進行中英文航行安全廣播。(海巡署提供)

海巡署利用無人機蒐證及即時影像回傳，掌握行貨櫃漂流狀況。持續每小時以SSB及VHF每小時進行中英文航行安全廣播。(海巡署提供)

海巡署表示，將持續與高雄港務公司保持密切聯繫，監控貨櫃漂流位置即時提供現場拖吊工作船，並掌握海域情勢及漁、商船航行情形，彈性機動部署艦船艇勤務，避免民眾生命財產受到損害。

民眾若發現貨櫃漂流等需要協助情事時，可撥打海巡免付費電話118，海巡署將立即前往協處。