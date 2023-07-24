最高檢

帛琉籍貨櫃船「天使輪」上周在高雄外海沉沒，致600只空貨櫃漂流，引發往來船隻危險，檢察總長邢泰釗24日指示高雄地檢署指派檢察官分案偵辦，要求查明「天使輪」相關人士有無涉及《刑法》公共危險等罪嫌。

最高檢表示，今年7月20日上午停泊於高雄港外海之帛琉籍貨櫃船「天使輪」，因不明原因船身傾斜沉沒，船長宣布棄船，船上19名船員於同日中午獲救，但該船舶原載有1349只空貨櫃，其中約600只空貨櫃漂流於高、屏外海，恐造成商港設施、設備，或往來船隻毀壞情事。

最高檢表示，經最高檢蒐集相關資料進行分案及研議，認為本案可能涉及《刑法》第184條第1項、第3項、《刑法》第185條第1項公共危險罪；《商港法》第65條之2第1項；鎮《海洋汙染防治法》第40條第1項；《船員法》第76條等嫌疑。

最高檢已於今（24）日將本案發交高雄地檢署，指示雄檢指派檢察官偵辦查明相關事實，並將調查結果陳報最高檢察署。