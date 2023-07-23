帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」21日不明原因傾斜沉沒，600只空貨櫃飄散在高屏外海，不時造成高雄一、二港口危機，多次緊急管制進出港船舶。面對颱風來襲，高雄港務分公司打撈緩不濟急，仍有大批空櫃漂流在南星、大林蒲及林園沿海，屆時空櫃可能陸續沉沒或擴大危害。

中央氣象局預估，杜蘇芮颱風26日起就會靠近、影響台灣，途經巴士海峽，可能以中、強颱之姿直接穿越台灣南端及西南部，屆時是否打散數百只待撈空櫃、造成其他船隻風險，都是未知數。

天使輪原載運1349只20呎空貨櫃，20日因進水傾斜，船長宣布棄船，19名船員順利撤離。21日該船在高雄港外2.8海浬處沉沒，甲板上600只空貨櫃漂浮於海面後，一路往南擴散至高屏海域。

事發後高雄一、二港口24小時戒備，不時發現零星漂流空櫃靠近，來往船隻膽戰心驚，航港局也多次為此緊急進行進出港船舶管制。

港務公司表示，截至23日下午3時，漂流空貨櫃所在區域以南星、大林蒲及林園沿岸海域為主，屏東小琉球和東港海域則有殘留零星貨櫃漂散。

港務公司今日上午已委託海事工程公司潛水專業團隊下水勘查，發現天使輪目前呈現右傾3度的正坐底狀態，初判船體座底狀態已趨穩定。

考量船體內還殘留500公噸硫燃油、輕柴油及潤滑油，為了避免打撈時造成船體破損、油品外洩造成生態浩劫，港務公司今天在有限的海象條件下，先派潛水人員下水，封堵船體右舷的油櫃通氣口，明日會視海況再下水、檢查船體其餘部分，封堵其他可能的滲油點。

港務公司也同時委請海事工程公司評估直接水下抽油，由於事涉專業作業，須先行進行相關整備，也須海象狀況穩定，颱風前仍否完成抽油，也是未知數。

港務公司強調，颱風來臨前，將全力調度中南部可動用資源投入處理。同時也將持續要求船東應積極處理後續善後相關事宜，目前已同步協請海事工程業者積極預為籌劃船體打撈浮揚作業計畫。