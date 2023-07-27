台東富岡漁港2艘小型漁船不明原因下沉，目前船體近乎滅頂，船尾處漏出大面積黑油。（蕭嘉蕙攝）

為避免船隻沉入港底隨波漂流，造成更多漁船刮損，現由兩側的漁船用繩索拉緊支撐。（蕭嘉蕙攝）

中颱杜蘇芮挾強風豪雨肆虐，台東富岡漁港驚見「天使號翻版」。今早5點多民眾通報海巡安檢所，2艘小型漁船不明原因下沉。目前船體近乎沉沒，出現漏油，但礙於風浪大，無法進行吊掛作業，僅能由兩側漁船綁繩支撐，避免船體全沉，粗估損失逾百萬。

杜蘇芮肆虐 台東富岡2漁船沉 損失逾百萬

防範杜蘇芮颱風侵襲，台東富岡漁民昨日紛紛赴港區進行漁船加固作業，避免碰撞毀損；未料，一夜風雨過後，今早5點多有民眾發現第3泊區膠筏老（CTRPT-1099)及大有2（CT1-8017)船身傾斜半沉狀態，但受颱風暴風圈籠罩影響，風浪未減，加上港區內停滿漁船，吊車無法進行吊掛作業，接獲海巡通知到場的船主，只能眼睜睜看著船隻不斷進水下沉，損失恐達上百萬。

「不知道怎麼會沈船」，黃姓船主表示，昨天下午來巡的時候，都已經用繩索固定漁船，看起來一切好好沒事。另1名受災的船主哀怨地說，花了近300萬買船，才不到1年就沉了，後續維修費用至少10萬。

另外，有漁民推測沉船原因，除了船隻遭浪推擠碰撞受損外，也不排除是抽水馬達不堪負荷燒掉，導致進水下沉。

目前2艘小型漁船近乎滅頂，只剩下船頭隱約露出港區水面，船尾處還漏出大面積黑油。為避免船隻沉入港底隨波漂流，造成更多漁船刮損，現由兩側的漁船用繩索拉緊支撐，待颱風遠離後進行吊掛。