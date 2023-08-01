劉老先生第1次見到寶貝孫子，相當開心，團聚畫面溫馨感人。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東1名劉姓老先生，因腦手術癒後狀況不如預期，陷入半昏迷狀態長達3年，前天竟奇蹟似甦醒，在外地工作的兒子接獲消息，直覺是爸爸想見孫子、想過父親節的念想化作動力清醒，連夜帶著妻子和小孫子趕赴養護機構探視，一家四口共度「奇蹟父親節」。

「很不可思議，原以為爸爸不會再醒來了！」，劉先生表示，父親3年前因腦傷開刀，術後意識不清，不認得人，且長時間都處在昏迷沉睡的狀態，沒想到竟然在父親節前夕甦醒。

劉老先生腦手術後長住於台東養護機構，兒子劉先生則到外地打拼工作，雖然定期返鄉探視父親，但未見父親病況好轉，直到前天看到養護機構來電，劉先生抱著最壞的打算接起電話，沒想到竟是喜訊，昏迷3年的父親突然醒來，當下心想「會不會是爸爸想看孫、想過父親節了」，帶上一家人連夜驅車趕回養護機構。

劉先生向老父親介紹自己新婚的妻子和9個月大的寶貝兒子。他說，爸爸是第一次看到小孫子，相當開心，而且昏迷期間，爸爸都知道我們有來探視他，「真的很神奇」。

劉先生說，這2天會待在台東陪伴爸爸共度不一樣的「奇蹟父親節」，也是自己的第1個父親節。